Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program: è ora disponibile al download la versione 2.22.21.13. Se state leggendo queste righe e vi è sorta la curiosità circa le novità introdotte dall’update, questa volta non rimarrete delusi: dopo il recente annuncio, è già stata resa disponibile — nel solo canale beta — la nuova funzione che permette di creare link per partecipare alle chiamate.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app. Già solo nel mese di settembre vi abbiamo raccontato di come Meta stia valutando la possibilità di introdurre delle funzioni a pagamento su WhatsApp e non solo, di piccole novità relative alla visibilità del numero di telefono e ai messaggi che scompaiono, oltre che di una funzione ripresa da Android 13, della futura possibilità di modificare messaggi già inviati e utilizzare avatar in vari contesti dell’app; senza dimenticare il rilevamento della modalità Non disturbare eventualmente attiva sullo smartphone. Nei giorni addietro, infine, vi abbiamo segnalato anche un paio di vulnerabilità da non sottovalutare. Se vi siete persi una o più di queste notizie, potete facilmente rimediare cliccando sui link precedenti, inoltre a questo link trovate la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop. Adesso, però, torniamo al presente e scopriamo subito questa nuova funzione relativa alle chiamate.

WhatsApp Beta 2.22.21.13: ecco i link alle chiamate

Il calendario segnava la data del 26 settembre quando Mark Zuckerberg prendeva la parola su Facebook per annunciare la futura introduzione di una comoda novità per la chiamate di WhatsApp: i link per partecipare ad esse. Contestualmente si era appreso della compatibilità della novità sia con le chiamate audio che con quelle video e della privacy della conversazioni garantita dalla crittografia end-to-end.

Ebbene, soltanto quattro giorni più tardi la novità ha già fatto capolino nella versione Beta di WhatsApp per Android, più precisamente nella versione 2.22.21.13. Come potete vedere dagli screenshot seguenti — provenienti dallo smartphone di chi vi scrive —, a rilascio avvenuto, è sufficiente aprire la pagina dedicata alle chiamate per vedere in cima alla schermata la nuova funzione “Crea link alla chiamata”. Un tap sulla nuova voce apre la pagina dedicata, che consente di scegliere il tipo di chiamata (Videochiamata, Chiamata vocale) e di scegliere tra tre opzioni di condivisione: “Invia link tramite WhatsApp”, “Copia link” e “Condividi link”.

WhatsApp avverte l’utente che chiunque sia in possesso del link può partecipare alla chiamata e, pertanto, di limitarne la condivisione alle sole persone fidate. Infine, un tap sul link apre un avviso pop-up in cui WhatsApp chiarisce di dover sapere se è già in corso una chiamata tramite l’operatore telefonico per evitare di disturbarla. È bene ribadire che le chiamate personali sono crittografate end-to-end.

La funzione in discorso non è ancora disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp: il rilascio della novità è partito dal ramo beta, ma neppure tutti i beta tester l’hanno già ricevuta; insomma, al momento è un po’ una questione di fortuna. In ogni caso, la funzione appare già pronta, pertanto i tempi per il rilascio generalizzato non dovrebbero essere lunghi.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

