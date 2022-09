Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program: è stata resa disponibile la versione 2.22.21.12. Se leggendo queste righe vi è sorta la curiosità circa le novità introdotte dall’update, sappiate che non c’è nulla di immediatamente disponibile, tuttavia il team di sviluppo sta lavorando ad un importante affinamento per i messaggi effimeri.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app. Già solo nel mese di settembre vi abbiamo raccontato di come Meta stia valutando la possibilità di introdurre delle funzioni a pagamento su WhatsApp e non solo, di piccole novità relative alla visibilità del numero di telefono e ai messaggi che scompaiono, oltre che di una funzione ripresa da Android 13, della futura possibilità di modificare messaggi già inviati e utilizzare avatar in vari contesti dell’app; senza dimenticare il rilevamento della modalità Non disturbare eventualmente attiva sullo smartphone. Nei giorni addietro, infine, vi abbiamo segnalato anche un paio di vulnerabilità da non sottovalutare. Se vi siete persi una o più di queste notizie, potete facilmente rimediare cliccando sui link precedenti, inoltre a questo link trovate la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop. Detto ciò, andiamo subito a scoprire questa novità per il funzionamento dei messaggi effimeri.

WhatsApp Beta 2.22.21.12: i messaggi che (non) scompaiono

Nel nostro precedente articolo dedicato alla versione 2.22.20.3 di WhatsApp Beta per Android vi avevamo parlato di cosa succede nel momento in cui un utente provi a salvare un messaggio effimero al fine di prevenirne la scomparsa al sopraggiungere della scadenza impostata: il messaggio in questione rimane salvato per tutti i partecipanti alla conversazione, tuttavia ognuno di essi può decidere in qualsiasi momento di ripristinarne la scadenza, facendolo così scomparire definitivamente per tutti, senza che sia possibile salvarlo di nuovo.

La funzione in discorso è ancora in fase di sviluppo in questo momento, tuttavia l’aggiornamento di WhatsApp Beta alla versione 2.22.21.12 ci permette di conoscere un nuovo dettaglio interessante di questa futura aggiunta: in un prossimo aggiornamento dell’applicazione per Android, sarà possibile trovare tutti i messaggi effimeri salvati in una sezione apposita. Come potete vedere dallo screenshot seguente, tutti i suddetti messaggi sono elencati in una sezione denominata “kept messages”. Dell’esistenza di questa sezione si era già appreso grazie a WhatsApp Desktop beta, ma finalmente la vediamo in Android. Si può notare anche la scomparsa della sezione Messaggi importanti, visto che in futuro i messaggi effimeri non potranno più essere contrassegnati come tali (la sezione rimarrà disponibile per i messaggi importanti precedenti). Una nota importante attiene ai gruppi: soltanto gli amministratori avranno la possibilità di salvare o ripristinare la scadenza di un messaggio effimero.

Per quanto sia interessante, la funzione in discorso è ancora in sviluppo e non è ancora disponibile per nessuno, neppure nel ramo beta di WhatsApp.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp