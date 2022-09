Ogni giorno, tanti utenti osservano con attenzione il mercato Android alla ricerca di un nuovo smartphone che rappresenti il punto d’incontro tra le proprie esigenze di utilizzo e le proprie disponibilità economiche e se questo discorso vi tocca da vicino, sappiate che siete nel posto giusto: nella seguente selezione di offerte vedremo degli smartphone di tre brand strettamente imparentati — Xiaomi, Redmi e POCO — capaci di coprire un po’ ogni fascia di prezzo.

Offerte Xiaomi, Redmi e POCO su eBay (28 settembre)

Per queste nuove offerte, abbiamo setacciato la più recente selezione degli Imperdibili di eBay, trovandovi un bel numero di prodotti interessanti dalle line-up di Xiaomi, Redmi e POCO. Accanto ai modelli low cost da meno di 200 euro, troviamo medi di gamma già più curati a livello estetico ed evoluti a livello tecnico, ma anche i due top di gamma ai prezzi più bassi in circolazione. Inoltre, è bene precisare che, mentre alcune delle offerte descritte sono subito visibili dagli utenti, la maggior parte di esse richiede l’applicazione di un codice sconto del 10% per arrivare al prezzo finale: il codice da inserire è PIT10PERTE2022.

Partendo dalla fascia più bassa, troviamo: Redmi Note 11 (ecco la nostra recensione) nel taglio da 128 GB e nella colorazione Twilight Blue a 175,99 euro; Redmi Note 10 5G (ecco la nostra prova) Nighttime Blue con 4 GB + 64 GB a 179,10 con codice sconto e POCO M4 Pro 5G (ecco la nostra recensione) Blue o Yellow con 64 GB a 197,10 euro con codice sconto. Ecco i link:

Salendo di prezzo, troviamo Redmi Note 11 Pro a 265,99 euro, ma soprattutto Xiaomi 11 Lite 5G NE (ecco la nostra recensione) da 128 GB a 296,10 euro grazie al codice sconto di cui sopra. Seguono, anch’essi con codice sconto, POCO X4 Pro 5G (ecco la nostra recensione), Redmi Note 11 Pro 5G (ecco la nostra recensione), Redmi Note 11 Pro+ 5G (ecco la nostra recensione) e Xiaomi 12 Lite. Ecco tutti i link da utilizzare:

Concludiamo con i due top di gamma di Xiaomi per la prima parte dell’anno: Xiaomi 12 (ecco la nostra recensione) e Xiaomi 12 Pro (ecco la nostra recensione). Per questi due modelli non si tratta di offerte completamente nuove, tuttavia parliamo pur sempre dei prezzi più bassi in circolazione, pertanto meritano di essere richiamati. Il primo, coi suoi 545,90 euro, permette di contenere ancora un po’ la spesa, mentre il secondo è il più costoso della selezione coi suoi 799,90 euro. Ecco i link diretti per acquistarli:

Quasi tutti gli smartphone elencati provengono dall’Italia, con un paio di eccezioni che arrivano dalla Svizzera, e tutti mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita (in molti casi anche rapida). Tutti i prodotti, inoltre, figurano nelle vetrine virtuali di venditori professionisti con feedback positivi molto elevati (maggiori dettagli qui, qui, qui, qui e qui) e non mancano della Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

