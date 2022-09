Il mercato degli smartphone pieghevoli può contare su un numero sempre crescente di protagonisti, sebbene il dominio sia ancora nelle mani di Samsung. Il produttore cinese vivo vuole essere uno di questi e, a meno di sei mesi dal lancio del primo smartphone pieghevole, presenta ufficialmente il nuovo Vivo X Fold+.

Lo smartphone è una diretta evoluzione del Vivo X Fold lanciato lo scorso aprile, rispetto al quale guadagna il più recente (e potente) processore attualmente disponibile di casa Qualcomm e una nuova colorazione: saranno armi sufficienti per potersela giocare con il Galaxy Z Fold4 di casa Samsung?

Vivo X Fold+ è ufficiale: nuovo chip, nuovo colore, stessa sostanza

Il produttore cinese Vivo ha presentato ufficialmente il proprio secondo smartphone pieghevole Vivo X Fold+, un dispositivo che secondo i rumor sarebbe arrivato sotto il nome di Vivo X Fold S e che si configura come aggiornamento intermedio del Vivo X Fold presentato lo scorso aprile.

Se esteticamente lo smartphone rimane identico al predecessore (al netto di una nuova colorazione, anch’essa rivestita in ecopelle), cambia il cuore pulsante che diventa lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, netto passo in avanti rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 sebbene cambi quasi esclusivamente il processo produttivo (che è passato da Samsung a TSMC): secondo i dati ufficiali forniti da Qualcomm, il nuovo SoC garantisce miglioramenti nell’ordine del 30% sull’efficienza energetica e nell’ordine del 10% sul fronte delle prestazioni.

Un altro aspetto rivisto rispetto a Vivo X Fold è legato alla batteria che cresce leggermente fino ad arrivare a 4730 mAh (rispetto a 4600 mAh) e guadagna una ricarica rapida cablata più performante a 80 W (contro 66 W, lo smartphone ora si ricarica in 35 minuti): unendo il nuovo SoC e la batteria più capiente, Vivo X Fold+ garantisce fino a due ore di autonomia in più in visualizzazione video.

Al netto del design, rimangono invariati i display: internamente troviamo un display AMOLED LTPO E5 pieghevole da 8,03 pollici con risoluzione di 1916 x 2160 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e supporto all’HDR10+, ricoperto da Ultra Thin Glass; esternamente, invece, troviamo un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ in 21:9 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Entrambi i display continuano a nascondere un lettore delle impronte digitali ultrasonico.

Da buon pieghevole, Vivo X Fold+ ha una cerniera che gli consente di essere aperto in svariate posizioni (e di mantenere tale posizione) per potersi adattare al meglio all’uso di cui l’utente ha bisogno: lo smartphone può infatti essere totalmente aperto, totalmente chiuso o bloccato in varie configurazioni intermedie; vivo ha sottolineato di avere ottimizzato gli altoparlanti (stereo) per assicurarsi che il parlato sia distinguibile in maniera forte e chiara quando lo smartphone viene sfruttato per chiamate e videochiamate.

A completare il pacchetto, troviamo ancora una volta un comparto fotografico realizzato in collaborazione con ZEISS. Vivo X Fold+ può contare su ben sei fotocamere: quattro vanno a comporre il comparto fotografico principale; le restanti due sono poste all’interno di fori circolari, una per ognuno dei due display, e sono da 16 megapixel.

Il comparto fotografico principale, contenuto in un blocco circolare posto all’interno di una placca nera dove campeggia il logo ZEISS (che fornisce le ottiche, oltre ad avere co-ingegnerizzato tutto il comparto), si compone di una quad-camera, priva di sensori messi lì per far numero; Vivo X Fold+ può contare sugli stessi sensori del predecessore: al principale Samsung GN5 da 50 MP stabilizzato otticamente, sono affiancati un sensore ultra-grandangolare da 48 MP con angolo di visione pari a 114°, un teleobiettivo 2x da 12 MP (obiettivo da 47 mm, pensato per i ritratti) e un teleobiettivo periscopico 5x da 8 MP (zoom digitale 60x) stabilizzato otticamente. La collaborazione con Zeiss, anche in questo caso, consente al produttore cinese di implementare modalità di scatto ottimizzate come la Texture Potrait, Motion Capture 3.0, Zeiss Super Night Scene e Zeiss Nature Color.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo tutte le specifiche tecniche del nuovo Vivo X Fold+.

Dimensioni da aperto: 162 x 144,9 x 6,3 mm

x x Dimensioni da chiuso: 162 x 74,5 x 14,6 mm

x x Peso: 311 grammi

Display interno: AMOLED LTPO E5 pieghevole da 8,03” Risoluzione: 1916 x 2160 pixel (circa 360 ppi) Refresh rate variabile da 1 a 120 Hz HDR10+

pieghevole da Display esterno: AMOLED da 6,5” con risoluzione FHD+ (21:9, 1080 x 2520 pixel) Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (21:9, 1080 x 2520 pixel) SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730

con GPU Memoria RAM: 12 GB

Memorie per l’utente: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Quad-camera posteriore ingegnerizzata con ottiche ZEISS Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF, AF Laser e OIS Teleobiettivo periscopico da 8 MP (f/3.4) con OIS, zoom ottico 5x Sensore teleobiettivo da 12 MP (f/2.0) con zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare da 48 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

ingegnerizzata con ottiche Fotocamere selfie: interna ed esterna da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: speaker stereo , no jack audio da 3,5 mm

, no jack audio da 3,5 mm Lettori delle impronte digitali: ultrasonici , sotto entrambi i display

, sotto entrambi i display Connettività: reti 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 LE , GPS, NFC, USB Type-C 3.2

, , GPS, NFC, USB Type-C 3.2 Batteria: unità da 4730 mAh con supporto alla ricarica rapida Via cavo a 80 W Wireless a 50 W Wireless inversa a 10 W

supporto alla Software: Origin OS Ocean basata su Android 12

Galleria immagini dello smartphone

Disponibilità e prezzi di Vivo X Fold+

Il nuovo Vivo X Fold+ è pre-ordinabile da oggi, 27 settembre, in Cina nelle stesse due colorazioni del predecessore, ovvero Sunny Mountain Blue e Sycamore Ash, ma anche nella nuova colorazione Huaxia Red, e arriva in due configurazioni di memoria con che costituiscono la discriminante per i prezzi, che partono da 9999 yuan (circa 1449 euro al cambio attuale) per la versione 12+256 GB e arrivano ai 10999 yuan (circa 1594 euro) per la versione 12+512 GB; i prezzi, dunque, sono stati alzati di 1000 yuan (circa 145 euro) rispetto a quelli del Vivo X Fold.

Vivo X Fold+ sarà, almeno all’inizio, una esclusiva per il mercato cinese; vedremo se vivo deciderà di estendere la sua disponibilità anche su altri mercati, specie considerando il numero crescente di dispositivi commercializzati al di fuori della Cina. Intanto, rimaniamo in attesa di scoprire se Vivo X Fold+ avrà tutte le carte in regola per contrastare il Galaxy Z Fold4 di Samsung, dato che i due smartphone possono contare sullo stesso cuore pulsante: il lancio di sfida è stato lanciato per la seconda volta.

Potrebbero interessarti anche: vivo X80 Pro ufficiale in Italia: punta a stupire con l’aiuto di ZEISS e Recensione Samsung Galaxy Z Fold4: lo smartphone All-In-One che può fare tutto