Lo smartphone pieghevole Vivo X Fold è stato ufficializzato lo scorso aprile, ma ora sembra che l’azienda stia lavorando su un nuovo modello della stessa categoria.

Una nuova indiscrezione ha rivelato alcune specifiche chiave di Vivo X Fold S che potrebbe essere rilasciato a breve come alternativa a Samsung Galaxy Z Fold4.

Il nuovo smartphone pieghevole Vivo X Fold S potrebbe debuttare a breve

Tramite il social cinese Weibo, il noto informatore Digital Chat Station ha affermato che Vivo ha in programma di lanciare a breve un nuovo smartphone pieghevole in Cina.

Il leaker non ha fornito una data di lancio del presunto nuovo dispositivo, tuttavia ha rivelato che sarà dotato del SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, in linea con precedenti indiscrezioni, e che sarà disponibile in una nuova colorazione rossa.

Vivo X Fold S sarebbe alimentato da una batteria da 4.700 mAh che supporta la ricarica rapida da 80 W, inoltre il design del pannello posteriore sarebbe simile a quello di Vivo X Fold.

Secondo quanto riportato nel post, lo smartphone pieghevole adotterà un display AMOLED primario da 8,03 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre lo schermo secondario consisterà in un pannello AMOLED da 6,53 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

L’informatore ha inoltre affermato che il comparto fotografico posteriore del dispositivo sarà composto da un sensore primario da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 48 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel e sensori periscopici da 8 megapixel, mentre frontalmente sarà presente una fotocamera selfie da 16 megapixel.

In copertina: Vivo X Fold

