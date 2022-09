Già da alcuni mesi si parla dei Samsung Galaxy S23, generazione 2023 dei top di gamma canonici del produttore sudcoreano, e di quanto i tre smartphone risulteranno simili (per non dire identici) ai corrispettivi della gamma Galaxy S22.

I nuovi smartphone, secondo gli ultimi rumor in circolazione, dovrebbero infatti condividere la maggioranza dei componenti hardware con i predecessori, al netto di un nuovo SoC; il Samsung Galaxy S23 Ultra, invece, è seriamente candidato a ricevere un nuovo sensore fotografico principale da 200 megapixel.

Samsung Galaxy S23 copia-incolla dei Galaxy S22?

La gamma 2023 degli smartphone top gamma di casa Samsung, dovrebbe essere composta, al netto di stravolgimenti dell’ultimo minuto, da Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, mantenendo il posizionamento attuale e, secondo quanto riportato dal leaker Universe Ice tramite il proprio profilo Twitter, gran parte dell’hardware e soprattutto il design dei modelli della passata generazione.

Il leaker sostiene, infatti, che Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ saranno praticamente la riproposizione dei Galaxy S22 e Galaxy S22+ di quest’anno, al netto dell’introduzione di un nuovo SoC, che dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm su tutta la gamma, voce resa più plausibile dal recente rafforzamento degli accordi tra Samsung e il chipmaker statunistense.

The current information, S23/S23+, nothing has changed except the chip. Nothing has changed in the S23 Ultra except for the chip and screen and the main camera. Of course this is just a rough idea, I'll double-check the rest of the changes.

TM Roh is suitable for businessmen. — Ice universe (@UniverseIce) September 25, 2022

Passando invece al modello di punta, ovvero Samsung Galaxy S23 Ultra, il leaker riporta che, al netto del nuovo chip, lo smartphone subirà variazioni per quanto concerne il display e la fotocamera principale che, come anticipato in apertura e secondo quanto trapelato in precedenza, dovrebbe essere l’inedito sensore Samsung ISOCELL HP2 da ben 200 megapixel; in questo modo, Galaxy S23 Ultra sarà il primo smartphone del produttore sudcoreano ad implementare un sensore fotografico con tale risoluzione ma non sarà il primo smartphone in assoluto a farlo, dal momento che Motorola ha giocato d’anticipo con il Moto X30 Pro (noto come Edge 30 Ultra dalle nostre parti).

Il fatto che Samsung decida di mantenere invariati il design e gran parte dei componenti hardware dei propri dispositivi non è per forza un male in termini assoluti, specie nel caso in cui le energie risparmiate nella ricerca di rinnovamento in termini hardware venissero reinvestiti nel miglioramento dell’esperienza utente, ovvero lavorando su ciò che succede dietro le quinte del dispositivo.

Sebbene non vi sia attualmente alcuna garanzia circa queste informazioni, attraverso un altro tweet, Universe Ice “invita” in maniera indiretta tutti i membri della community Samsung a richiedere al colosso sudcoreano di abbassare i prezzi della gamma Galaxy S23, qualora tutto ciò venisse confermato.

Such a small change, if you are not stupid, if you have the guts, please unite Samsung consumers around the world and ask Samsung to lower the price of the S23 series. — Ice universe (@UniverseIce) September 25, 2022

Samsung potrebbe puntare tutto su esperienza utente e servizi

Arrivati a questo punto, molti di voi potrebbero pensare che Samsung stia cercando di marciare su quanto di buono fatto coi modelli della serie Galaxy S22 e che il produttore sudcoreano sia da criticare per i mancati sforzi nella ricerca di qualcosa di innovativo in un mercato, quello degli smartphone, sempre più fermo.

Anche sugli ultimi pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, il produttore sudcoreano non ha introdotto grandi novità rispetto alle controparti della generazione precedente, pur portando sul mercato due dispositivi che, a conti fatti, migliorano in maniera consistente la qualità del prodotto (e parliamo di una categoria di prodotti dove, per forza di cose, l’innovazione corre molto più veloce rispetto a quello degli smartphone canonici).

Con la gamma Galaxy S23, quindi, Samsung potrebbe attuare un altro cambio di strategia, riproponendo tutto ciò che ha funzionato in passato, implementando un chip nuovo e ben funzionante (e qualcosina d’altro sul modello di punta) e concentrando gli sforzi sul miglioramento dell’esperienza utente attraverso i software e i servizi offerti, piuttosto che pompare al massimo le specifiche tecniche con le ultime novità del mercato.

Questa tipologia di approccio si avvicina molto più a quanto proposto da Google negli ultimi due anni (ci permettiamo di includere anche questo, visto che il lancio dei nuovi smartphone è ormai alle porte), con la gamma Pixel 6 lo scorso anno e con la gamma Pixel 7 quest’anno: gli ultimi smartphone del colosso di Mountain View non puntano sulla potenza bruta ma si affidano ad un software curato da cucire (seppur con qualche intoppo) su un hardware di buon livello ma che non faccia urlare al miracolo.

Tanto per creare un po’ di conteso, nel giugno dello scorso anno Samsung ha istituito l’Experience and Insight Lab (E&I Lab) come divisione di Samsung Research: l’obiettivo è quello di creare esperienze incentrate sull’essere umano e l’azienda si è detta più certa che mai del fatto che “i prodotti non sono l’esperienza in sé e per sé ma aiutano semplicemente a rendere possibile quell’esperienza.”

Tornando a noi, quindi, Samsung si ritrova in mano dei Galaxy S22 già di per sé molto performanti e con esperienze utente dettate principalmente dall’intelligenza artificiale (basti pensare agli algoritmi fotografici che sono ben più forti della risoluzione del sensore). Oltre a ciò, va sottolineato che già nel passaggio dai Galaxy S21 ai Galaxy S22, la situazione dal punto di vista prestazionale non sia migliorata di molto: di conseguenza, i Samsung Galaxy S23 potrebbero realmente dire la loro qualora il produttore sudcoreano decidesse di renderli speciali attraverso un software più curato e attraverso dei servizi dedicati, in modo da offrire un’esperienza utente di livello superiore rispetto a quanto fatto finora, sfruttando proprio la ricerca dell’E&I Lab.

In conclusione, la gamma Samsung Galaxy S23 dovrebbe fare il debutto all’inizio del 2023: fino ad allora ci aspettiamo che continuino a susseguirsi indiscrezioni sul loro conto ma finché il produttore sudcoreano non li presenterà ufficialmente, saranno semplicemente discorsi da prendere con le pinze.

