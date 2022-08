Motorola ha rinnovato la sua gamma di smartphone con due novità destinate, per il momento, al mercato cinese ma che in futuro potrebbero arrivare anche in Europa e, in particolare, in Italia. Le novità per la gamma Motorola comprendono il flagship Moto X30 Pro, smartphone dotato di un comparto tecnico di primissimo livello in cui spicca il nuovo sensore da 200 Megapixel, vero e proprio punto di riferimento del progetto e fornito da Samsung.

Il brand di Lenovo ha presentato anche il Moto S30 Pro, smartphone di fascia medio-alta che punta a diventare uno dei best seller dell’offerta Motorola grazie anche ad un prezzo pari a poco più della metà del nuovo top di gamma X30 Pro (riferito al listino del mercato cinese). Ecco i dettagli sui due nuovi smartphone Android svelati in queste ore:

Motorola Moto X30 Pro: il top di gamma con Snapdragon 8 Plus Gen 1 e fotocamera da 200 Megapixel al debutto su smartphone

Il nuovo Motorola Moto X30 Pro debutta ufficialmente dopo settimane di indiscrezioni e teaser. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di prestazioni al top sotto tutti i punti di vista. Il SoC è abbinato a variante combinazioni di RAM (8/12 GB LPDDR5) e storage (128/256/512 GB UFS 3.1). Il comparto fotografico è un altro elemento centrale del progetto del nuovo smartphone di Motorola.

Il device presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HP1 da 200 Megapixel (con supporto al pixel binning 16 in 1) con OIS e apertura f/1.95. Il sensore in questione, da tempo al centro di rumor in merito alle sue potenzialità, è affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e da un teleobiettivo da 12 Megapixel (Sony IMX663) con zoom 2x. A completare le specifiche del comparto fotografico troviamo una fotocamera anteriore da ben 60 Megapixel.

Il nuovo Motorola Moto X30 Pro può contare su di un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz. Da notare anche la presenza di una batteria da 4.610 mAh con supporto alla ricarica rapida di 125 W ed alla ricarica wireless da 50 W. È presente anche il supporto al reverse charging da 10 W. C’è un sensore di impronte digitali sotto al display. Lo smartphone può contare sul sistema operativo Android 12. Le dimensioni sono pari a 161.7 × 73.5 × 8.39 mm con un peso di 198.5 grammi.

Il nuovo top di gamma di Motorola arriva sul mercato cinese nelle varianti Ink Black e Clear White. Il prezzo di partenza è di 3699 Yuan, pari a circa 540 euro, per il modello base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Maggiori dettagli sul possibile arrivo dello smartphone in Europa dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

Motorola Moto S30 Pro: c’è lo Snapdragon 888+ e il prezzo (quasi) si dimezza rispetto a X30 Pro

La gamma di smartphone per il mercato cinese di Motorola si rinnova anche con il debutto del nuovo Motorola Moto S30 Pro. Si tratta di una proposta per la fascia medio-alta del mercato smartphone. Il dispositivo può contare, infatti, sul SoC Qualcomm Snapdragon 888+ che offre ottime prestazioni generali garantendo anche un prezzo più basso per lo smartphone.

Il SoC è abbinato a varie combinazioni di RAM (8/12 GB LPDDR5) e storage (128/256/512 GB UFS 3.1) e ad una batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W. Il display è da 6,55 pollici con pannello OLED, risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Lato software troviamo Android 12.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore è da 32 Megapixel. A completare la scheda tecnica del nuovo Moto S30 Pro troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display e la certificazione IP52

Il nuovo smartphone Motorola Moto S30 Pro arriverà sul mercato cinese con un prezzo di 2199 yuan, pari a circa 320 euro, per il modello base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Anche per il nuovo S30 Pro sarà necessario attendere le prossime settimane per scoprire le intenzioni di Motorola in merito al progetto. Un debutto in Europa, per conquistare la fascia media, non è da escludere.