In attesa dell’evento di lancio ufficiale, in programma per il 6 ottobre, in Rete continuano a circolare anticipazioni sugli smartphone della serie Google Pixel 7, device che dovrebbero arrivare subito anche nel nostro Paese.

Stando a quanto è possibile apprendere dalla pagina ufficiale del Google Store dedicata all’ormai imminente arrivo dei due nuovi smartphone di fascia alta del colosso di Mountain View, saranno tre le colorazioni disponibili per ciascun modello, delle quali il produttore statunitense ha deciso di fornirci un’anteprima.

I colori e le immagini della serie Google Pixel 7

Iniziando da Google Pixel 7, lo smartphone sarà disponibile in Nero ossiadiana, Verde cedro e Neve. Ecco le immagini delle tre colorazioni scelte dal colosso di Mountain View:

Passando a Google Pixel 7 Pro, per tale device il team di Google ha deciso di puntare sui colori Nero ossidiana, Grigio verde e Neve. Ecco le immagini di queste tre colorazioni:

Le versioni Nero ossidiana e Neve dei due modelli sono molto simili anche se la variante Pro presenta una barra della fotocamera con un effetto lucido mentre il fratello “minore” punta su un effetto opaco.

Più diverse tra loro, invece, sono le versioni verdi e ciò sia per quanto riguarda la tonalità che per il colore della barra della fotocamera.

Ricordiamo che tra le novità più importanti e attese della serie Google Pixel 7 vi è il processore: il colosso di Mountain View, infatti, ha confermato che i due smartphone potranno contare sulla nuova generazione della CPU Google Tensor, il cui nome ufficiale è G2.

In attesa di scoprire quando i due nuovi smartphone di Google saranno effettivamente disponibili in Italia e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare, potete visitare la pagina del suo Store per soddisfare qualche piccola curiosità (la trovate seguendo questo link).

Appuntamento alla presentazione del 6 ottobre 2022.

