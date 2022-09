A poche ore dall’avvio del roll out della OxygenOS 13 stabile per OnePlus 10 Pro, ci sono altre novità riguardo alla distribuzione di Android 13, ma questa volta in casa Samsung e con specifico riferimento al ramo beta: per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra è partito il rilascio della terza beta della One UI 5.0.

One UI 5.0 beta 3 per la serie Samsung Galaxy S22

Questa volta il produttore sudcoreano si è fatto battere sul tempo da un concorrente che negli ultimi anni non aveva brillato per tempestività nel rilascio di nuovi aggiornamenti: dopo la beta 2 di fine agosto e a meno di un mese dalla presunta data di rilascio del firmware stabile, la serie Galaxy S22 sta ricevendo la beta 3 del major update con base Android 13.

Smentite, dunque, le voci circolate su Samsung Members circa un possibile rinvio della nuova release beta a venerdì, perlomeno in relazione a qualche mercato: il roll out ha preso il via per le versioni Exynos di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra vendute in Europa, a partire da Germania e Polonia.

Le ultime quattro cifre della versione firmware con cui arriva la One UI 5.0 beta 3 sono ZVI9 e tra le novità si segnalano una nuova funzione storie in stile Presentazione in Galleria e una schermata di selezione degli sfondi leggermente ritoccata (come mostrato nel seguente tweet), oltre alla possibilità di modificare lo sfondo della schermata di blocco direttamente da lì esercitando una pressione prolungata.

One Ui 5 beta 3 new wallpapers menu. pic.twitter.com/Bgphf6fhll — V3trox360 (@Vetrox360) September 21, 2022

In aggiunta a questo, i possessori dei modelli della serie Galaxy S22 che abbiano scelto di prendere parte al programma beta accoglieranno di buon grado una serie di bugfix di vario genere, opportunamente elencati nel changelog visibile nei seguenti screenshot. La terza beta della One UI 5.0 dovrebbe migliorare anche le animazioni di ritorno alla schermata home e di chiusura delle cartelle. Un altro fix elencato nel registro delle modifiche attiene al bug che impediva di uscire dalle app attraverso le gesture di navigazione durante l’esecuzione di più app sulla schermata di blocco. Il team di Samsung si è occupato anche del bug che non permetteva di modificare la trasparenza del del widget del Calendario.

Come installare l’aggiornamento

Questo nuovo aggiornamento è rivolto unicamente ai possessori di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra che facciano parte del programma beta e arriva con un semplice OTA; tutti gli altri dovranno attendere con pazienza il rilascio della versione stabile.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra e Recensione Samsung Galaxy S22 e S22+