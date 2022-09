Il mese di settembre è sempre infuocato per il settore tech e anche quest’anno ci sta regalando un profluvio di nuovi prodotti, ma neppure le offerte su quelli già in commercio da più o meno tempo si stanno facendo desiderare e il trio che vediamo oggi su Amazon è dedicato a tutti quanti stiano cercando un nuovo smartphone Android con l’idea di contenere al massimo la spesa.

Qualora non vi rivediate in questa descrizione e anzi abbiate voglia di mettere mano al portafogli per portarvi a casa prodotti ben più ambiziosi, vi ricordiamo che tra stamattina e i giorni precedenti vi abbiamo proposto una selezione di offerte per la fascia media e le ghiotte offerte lancio delle nuove serie OPPO Reno8 e Motorola Edge 30: tutte le offerte sono ancora attive nel momento in cui scriviamo.

Offerte Amazon del 9 settembre: tre smartphone economici al minimo

Come per quelle riportate qui sopra, anche la selezione che segue si compone di offerte reperibili su Amazon, anzi per essere più precisi tutti gli smartphone elencati qui di seguito, senza eccezioni, sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti.

Il più economico di tutti è Samsung Galaxy A13 in versione MediaTek (a questo link trovate la nostra recensione del modello Exynos): l’entry level del produttore sudcoreano, nella colorazione Black con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, è acquistabile al prezzo di 149,99 euro, di appena un euro superiore al minimo storico. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy A13 Black 4 GB + 64 GB a 149,99 euro

A seguire, Motorola Moto G42 si trova in sconto nella colorazione più particolare: Metallic Rosè. Il dispositivo, con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, viene attualmente proposto al minimo storico di 199,90 euro (sconto del 23%). Ecco il link per acquistarlo:

Acquista Motorola Moto G42 4 GB + 128 GB Metallic Rosè a 199,90 euro

Infine, tocca a HONOR X8, che è stato anche protagonista di una nostra recensione. Il medio di gamma economico del produttore cinese è scontato del 12%, pertanto in tutte le colorazioni si trova al minimo storico di 229,90 euro. Ecco i link da utilizzare, scegliete bene il vostro colore preferito:

