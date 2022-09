In mezzo a tanti fattori che potrebbero scoraggiare gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone di qualità che non costi un occhio della testa — il momento del mercato vede prezzi nel complesso più elevati per via dell’impatto della situazione post-pandemica sulla filiera produttiva, della scarsità di componenti e dell’inflazione —, c’è sempre la carta Amazon da giocare: il colosso dello shopping online non manca mai di proporre delle offerte degne di nota, permettendo di trovare cotidie qualcosa di interessante, e questa volta è la fascia media a cattturare l’attenzione.

Prima di entrare nel merito di questa nuova selezione di offerte firmate Amazon, vi ricordiamo che proprio ieri vi abbiamo segnalato numerose offerte su smartphone OPPO, Realme, Motorola e non solo: le trovate tutte ancora disponibili a questo link.

Offerte Amazon: OPPO Reno6 5G, Motorola Edge 30, Samsung Galaxy A53, Redmi Note 11 Pro+, OnePlus Nord 2T

In primo luogo, è bene porre una premessa di carattere generale: quasi tutti gli smartphone elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. L’unica eccezione a questa regola è rappresentata da Redmi Note 11 Pro+ 5G, che pur essendo venduto dal un terzo è comunque spedito da Amazon e fornito del servizio clienti della compagnia di Jeff Bezos. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

Samsung Galaxy A53 5G è il modello più economico di questa selezione e potete vederlo all’opera nella nostra recensione a questo link. Dopo una discesa piuttosto rapida, il suo prezzo online è risalito in maniera repentina e in questo caso si è assestato al 30% in meno rispetto al listino ufficiale: Amazon chiede 330,59 euro per il modello Awesome Black con 6 GB + 128 GB. Ecco il link diretto:

Acquista Samsung Galaxy A53 5G Awesome Black 6 GB + 128 GB a 330,59 euro

A pochi euro in più, si trova Redmi Note 11 Pro+ 5G (ecco la nostra recensione video): il modello Grigio grafite con 6 GB + 128 GB viene proposto a 338,93 euro, ovvero il 15% in meno rispetto al listino (399 euro). Ecco il link per acquistarlo:

Acquista Redmi Note 11 Pro+ 5G Grigio grafite 6 GB + 128 GB a 338,93 euro

Salendo di prezzo, la qualità aumenta di pari passo con OPPO Reno6 5G, di cui trovate la nostra recensione a questo link. Il medio di gamma di OPPO spicca per cura estetica e nella colorazione Stellar Black, con 8 GB + 128 GB, è acquistabile a 349 euro, il prezzo più basso mai raggiunto su Amazon. Di seguito il link diretto per acquistarlo subito:

Acquista OPPO Reno6 5G 8 GB + 128 GB Stellar Black a 349 euro

Proprio nella raccolta di ieri abbiamo visto in sconto il top di gamma Motorola Edge 30 Pro e quest’oggi, per i fan della casa alata, c’è la possibilità di acquistare in offerta il meno costoso Motorola Edge 30, che potete vedere nella nostra recensione a questo link. Il prezzo richiesto per il taglio di memoria 8 GB + 128 GB è di 369 euro, con un ribasso del 33% rispetto al listino ufficiale (549,90 euro), e ci sono due colorazioni tra cui scegliere:

Acquista Motorola Edge 30 8 GB + 128 GB Meteor Grey a 369 euro

Acquista Motorola Edge 30 8 GB + 128 GB Aurora Green a 369 euro

Chiudiamo con OnePlus Nord 2T 5G, che solo pochi giorni fa ha toccato il minimo storico ma ora è risalito ed è il più costoso di questa raccolta: il modello 8 GB + 128 GB si trova a 380,68 euro nella sola colorazione Jade Fog (sconto del 7%). Date un’occhiata alla nostra recensione prima di decidere se affondare il colpo:

Acquista OnePlus Nord 2T 5G 8 GB + 128 GB Jade Fog a 380,68 euro

Leggi anche: migliori smartphone Android di settembre 2022 (video)

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.