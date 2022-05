La fascia di prezzo dei medio gamma è molto spesso la più ambita, anche alla luce del fatto che i recenti smartphone permettono prestazioni più che buone anche senza spendere eccessivamente per un top di gamma. Questo Motorola lo sa bene, motivo per il quale Edge 30 è il portavoce di questa filosofia e ci è piaciuto così tanto da preferirlo addirittura al suo fratello maggiore, Motorola Edge 30 Pro.

Il dispositivo si trova in offerta fino al 31 maggio ad una cifra alla quale è davvero difficile resistergli, ma vediamo nel dettaglio perché acquistarlo nella nostra recensione.

Video Recensione Motorola Edge 30

Design ed Ergonomia

Motorola Edge 30 non si discosta moltissimo delle linee che avevamo già visto sul suo fratello maggiore, ma le migliora sotto certi aspetti per garantire una maggior usabilità e ridurre il peso. Il dispositivo è infatti più squadrato e realizzato interamente in plastica, il che gli permette di essere una vera e propria piuma nei suoi 155 grammi.

La cosa davvero eccezionale è lo spessore, 6,79 mm, nonostante la batteria da 4050 mAh. Nonostante la scelta dei materiali si tratta di uno smartphone con un aspetto premium che lascia una buona sensazione in mano mentre lo si utilizza.

Per mantenere le dimensioni sotto controllo non si poteva far altro che diminuire leggermente la diagonale del display rispetto alla versione Pro. Troviamo infatti un 6.5” con tecnologia AMOLED e refresh rate a 144 Hz. Si tratta di un pannello di qualità come Motorola ci sta abituando, caratterizzato da un ottimo livello di luminosità e da colori vibranti che rendono molto piacevole la fruizione di contenuti multimediali.

Questo aspetto è ulteriormente arricchito dalla presenza dell’audio stereo tramite la capsula auricolare. Il sensore d’impronte è posto sotto al display e risulta ben posizionato e veloce nel riconoscimento delle nostre dita.

Hardware e Prestazioni

Avevamo grandi aspettative da questo smartphone per le scelte hardware decise dal produttore e non siamo rimasti delusi. Motorola Edge 30 ha infatti a bordo l’ultimo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 778G + che offre il pieno supporto alle reti 5G oltre a prestazioni che ci fanno quasi dimenticare il suo posizionamento nel mercato.

L’esperienza offerta è sempre fluida e priva di micro lag, sia durante l’uso quotidiano che durante il gioco. Anche la gestione termica ci è sembrata più che sufficiente per evitare che si surriscaldasse lungo la back cover. Il comparto hardware è poi completato da 8 GB di RAM e 128 GB con memorie UFS.

Funzionalità

L’ottima esperienza quotidiana vissuta con Motorola Edge 30 non è unicamente merito di un hardware equilibrato, quanto più dell’azione congiunta con un software ben ottimizzato. Come da tradizione del produttore a bordo del dispositivo non troviamo nulla di superfluo.

L’interfaccia è infatti stock di Android 12, in pieno stile Material You. I bloatware sono ridotti all’osso, tanto che l’unica personalizzazione di Motorola è quella legata all’applicazione Moto. Con questa potremo andare a gestire l’aspetto grafico del nostro smartphone e impostare le comodissime gesture.

Fotocamera

Motorola Edge 30 non è un camera phone, ma non è nemmeno uno smartphone di scarsa qualità. Potremmo definirlo la giusta via di mezzo, il medio gamma che convince. I sensori inseriti dal produttore sono tre: uno principale da 50 megapixel, uno grandangolare sempre da 50 megapixel e un inutile 2 megapixel.

Negli scatti in diurna lo smartphone ci regala anche qualche soddisfazione, mentre in notturna la qualità come è facile immaginare precipita inesorabilmente. Peccato però per i video che purtroppo non sono di qualità eccelsa, specialmente in fullHD a 60 fps.

Previous Next Fullscreen

Autonomia

Come vi abbiamo anticipato questo Motorola Edge 30 è equipaggiato con una batteria da 4050 mAh, quindi ben al di sotto di tanti altri competitor nella stessa fascia di prezzo. Questo si traduce in un’autonomia nella norma che non riesce a convincerci a pieno.

E’ vero che la singola giornata d’uso sarà in grado di farla senza problemi, ma se inizierete a chiedergli troppo non è detto che riusciate ad arrivare all’ora di cena. C’è comunque da evidenziare che il processore aiuta moltissimo nel mantenimento energetico, consumando davvero pochissimo in standby.

I tempi di ricarica sono nella media considerato il caricabatterie da 33W.

In conclusione

Questo Motorola Edge 30 ci è piaciuto ed ha forse più senso della sua versione Pro, ma solo se lo si acquista in offerta. Infatti il dispositivo sarà in vendita fino a fine maggio 2022 al prezzo di 399€ su Amazon.it che poi saliranno oltre i 500€ andando quindi a cancellare tutta la convenienza (sempre che Motorola decida effettivamente di alzare il suo prezzo).

La fascia media è decisamente satura di soluzioni e l’unica vera differenza la fa il prezzo. Si tratta, come abbiamo visto, di uno smartphone di qualità dalla A alla Z, il cui unico difetto è quello di avere una batteria non completamente all’altezza e un comparto fotografico leggermente sottotono, valutato complessivamente però merita di salire sul podio dei migliori medi gamma ad oggi in commercio.