Qualche giorno fa avevamo già avuto l’occasione di parlare di POCO M5 e POCO M5s, due smartphone del produttore cinese del panorama Xiaomi che faranno il loro debutto ufficiale il prossimo 5 settembre 2022.

Oggi, grazie alle pagine dei prodotti pubblicate in anteprima sul portale dell’e-commerce Aliexpress scopriamo con quali configurazioni di memoria e in quali colorazioni i due smartphone, attesi sul mercato globale ma sui quali sono trapelati davvero pochi rumor finora, saranno resi disponibili.

POCO M5 e POCO M5s: ecco colorazioni e configurazioni di memoria

Con l’evento “All-in fun” in programma per le ore 14:00 del prossimo 5 settembre 2022, il produttore cinese POCO, marchio sempre più noto del panorama Xiaomi, annuncerà globalmente i due nuovi smartphone Android di fascia medio-bassa POCO M5 e POCO M5s, dispositivi dei quali non sappiamo ancora né i prezzi ufficiali a cui verranno proposti né quando saranno resi disponibili.

Grazie alle pagine prodotto pubblicate in anteprima sul portale Aliexpress, però, veniamo a conoscenza delle colorazioni e delle configurazioni di memoria in cui gli smartphone verranno commercializzati anche qui in Italia.

POCO M5 verrà commercializzato in tre colorazioni, Gray, Green e Yellow, e in tre differenti configurazioni di memoria: 4+64 GB , 4+128 GB e 6+128 GB .

verrà commercializzato in tre colorazioni, Gray, Green e Yellow, e in tre differenti configurazioni di memoria: , e . POCO M5s verrà commercializzato in tre colorazioni, Gray, Blue e White, e in tre differenti configurazioni di memoria: 4+64 GB, 4+128 GB e 6+128 GB.

Visti i prezzi, assolutamente fittizi, riportati attualmente da Aliexpress non è facile azzardare un’ipotesi sul prezzo di questi nuovi POCO M5 e POCO M5s che dovrebbero comunque avere le potenzialità per arrivare sul mercato nella fascia dei 200€.

Cosa sappiamo finora sui due smartphone

Intanto, grazie alle indiscrezioni riportate qualche giorno fa dal portale Pricebaba, a quanto riportato sulle pagine dei prodotti presenti su Aliexpress e a quanto riportato nella sezione dedicata all’evento di lancio degli smartphone sul sito ufficiale di Xiaomi, proviamo a fare il punto su cosa possiamo attenderci dai due smartphone.

POCO M5

Lo smartphone, che verrà lanciato da Xiaomi con il motto “The performance player”, presenterà un anteriore caratterizzato da cornici un pelo pronunciate (specie nella parte del mento) e dalla presenza di un notch a goccia che ospiterà la singola fotocamera anteriore. Xiaomi fa sapere che lo smartphone sarà basato sulla recente piattaforma Helio G99 di MediaTek, una soluzione realizzata con processo produttivo a 6 nm e caratterizzata da una CPU octa-core (2x Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 a 2 GHz), dalla GPU Mali-G57 MC2 e da un modem che non supporta le reti 5G. Un’altra specifica ufficiale riguarda il display che offrirà una risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 90 Hz (tecnologia chiamata DynamicSwitch): in precedenza, tramite il portale Pricebaba, erano trapelate indiscrezioni che suggerivano una diagonale da 6,58 pollici e una tecnologia LCD per il pannello. Affidandoci unicamente a rumor trapelati in precedenza, infine, POCO M5 dovrebbe offrire una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W, un lettore d’impronte digitali laterale, il supporto al dual SIM, alla connettività 4G, al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.0, un jack audio da 3,5 mm e dovrebbe arrivare sul mercato con la MIUI 13 basata su Android 12.

POCO M5s

POCO M5s, che verrà lanciato sul mercato con il motto “The fun magician” è un po’ più avvolto nell’ombra rispetto al fratello di cui abbiamo parlato poco sopra. Esteticamente ne conosciamo l’anteriore che perde il notch in favore di una configurazione a foro circolare (centrato) per contenere la fotocamera anteriore, caratteristiche che dona al dispositivo un aspetto indubbiamente più premium. Lo smartphone è stato recentemente certificato dalla TUV Rheinland con il codice modello 2207117BPG: secondo quanto riportato da GSMArena, lo smartphone dovrebbe banalmente essere un rebrand del Redmi Note 11 SE presentato recentemente in India e salito alla ribalta per essere il primo smartphone del produttore cinese senza caricabatterie in dotazione. Se questa indiscrezione si rivelasse corretta, lo smartphone sarebbe basato sulla piattaforma Helio G95 di MediaTek.

Per l’ufficialità sui prezzi e su tutte le specifiche tecniche che troveremo a bordo di questi modelli, ma anche per scoprire se Xiaomi rimuoverà il caricabatterie anche dalla confezione di vendita, bisognerà pertanto attendere l’evento ufficiale che, come anticipato, è in programma per le 14:00 (ore italiane) del prossimo 5 settembre 2022.

