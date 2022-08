Due nuovi smartphone Android sono in arrivo: POCO ha infatti rilasciato la data di presentazione ufficiale di POCO M5 e POCO M5S, due dispositivi di fascia media che potremo conoscere in diretta streaming.

POCO M5 e M5S in arrivo: ecco quando saranno presentati ufficialmente

“Siete pronti per un po’ di All-in fun?“: così esordisce la comunicazione ufficiale da parte di POCO della data di presentazione dei suoi nuovi smartphone Android. Si tratta di POCO M5 e POCO M5S, dispositivi dei quali sappiamo ancora molto poco e che scopriremo insieme il 5 settembre 2022 a partire dalle ore 14:00. Giusto qualche giorno fa il produttore ha svelato POCO M4 5G in versione globale, a distanza di qualche mese dalla variante lanciata in India.

A quell’ora potremo seguire l’evento globale in streaming e conoscere tutti i dettagli sugli smartphone in arrivo, dalle caratteristiche tecniche alle funzionalità, dal design al prezzo di vendita, passando per la data di uscita. Non è da escludere un’apertura immediata dei preordini, una pratica spesso utilizzata dai produttori.

Appuntamento dunque alle 14:00 del 5 settembre 2022: l’evento potrà essere seguito sui canali social di POCO (incluso il canale YouTube), ma potrete trovare tutti i dettagli su POCO M5 e M5S anche qui su TuttoAndroid. Quanto state aspettando i nuovi prodotti del brand cinese?

