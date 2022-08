Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un problema, l’ennesimo in realtà, che affligge Android Auto. Molti utenti sul forum di supporto di Google lamentavano instabilità con il proprio sistema di infotainment che addirittura smetteva di funzionare restituendo il messaggio di errore “telefono non compatibile“; ora sembra che Big G sia pronto a risolvere la questione.

Google annuncia l’arrivo di un fix per Android Auto, “telefono non compatibile” in via di risoluzione

Dopo le numerose segnalazioni inerenti alla problematica di cui sopra (più di 200 nel giro di una settimana), gli sviluppatori di Android Auto si sono messi subito al lavoro nel tentativo di individuare la causa del bug che affligge ormai numerosi utenti.

Attraverso il post che potete vedere qui sotto, Google annuncia ai propri utenti di aver investigato sulla questione e di aver già pronta una soluzione che verrà distribuita a breve.

Sfortunatamente l’azienda non rilascia molti dettagli in merito, non è chiaro quindi quale sia stata la causa identificata dagli sviluppatori alla base del problema, come non è chiaro con quale versione di Android Auto verrà rilasciato il bug fix: abbiamo già visto la distribuzione della versione 8.0 stabile e della 8.1 beta recentemente, ma Google non sembra aver implementato la soluzione al problema sopra citato in queste versioni. Teoricamente potrebbe anche non esserci bisogno di aggiornare nulla, visto che l’azienda potrebbe rilasciare il fix lato server, senza dunque necessità per l’utente di fare alcunché.

Ad ogni modo se anche voi siete fra gli sfortunati utenti che non riescono più ad utilizzare Android Auto a causa di questo bug, non vi resta che pazientare, la soluzione dovrebbe essere in fase di rilascio per tutti, è solo questione di tempo.

Potrebbe interessarti anche: Google aggiorna Android Automotive e lancia l’app Android Auto Receiver