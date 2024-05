Google Wallet rappresenta la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti un servizio che consenta loro non solo di effettuare pagamenti mobile ma anche di gestire documenti importanti e biglietti vari.

Ricordiamo, infatti, che Google Wallet è nato per permettere agli utenti di archiviare carte di credito e di debito, carte d’identità e documenti, patenti, biglietti per il trasporto o per eventi, carte d’imbarco, carte regalo, carte fedeltà, certificati vaccinali e chiavi virtuali per le auto.

Google Wallet taglia il supporto alle vecchie versioni di Android e Wear OS

A partire dal prossimo mese, Google aumenterà la versione minima di Android e Wear OS per Wallet e pare che tale decisione sia stata presa per motivi di sicurezza.

Stando a quanto si apprende da una pagina sul sito di supporto, “A partire dal 10 giugno 2024, Google Wallet richiederà Android 9 o versioni successive sullo smartphone e Wear OS 2.x o versioni successive sullo smartwatch”.

Nella medesima pagina il colosso di Mountain View aggiunge quanto segue: “Per contribuire a una maggiore sicurezza delle funzionalità di Wallet, come le transazioni con pagamento contactless, dobbiamo poter inviare aggiornamenti della sicurezza al tuo dispositivo. Gli aggiornamenti della sicurezza non sono disponibili per le versioni di Android precedenti alla 9”.

Se si considera che fino a questo momento Google Wallet supporta Android a partire dalle versioni 7, in seguito alla modifica che entrerà in vigore il prossimo mese perderanno la possibilità di sfruttare tale servizio i device basati su Android 7.0, 7.1, 8.0 e 8.1.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Wallet man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). Potete scaricare l’app per Android anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: