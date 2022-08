Dopo il rilascio a inizio settimana di Android Auto 8.0 in versione stabile, Google inizia la distribuzione della nuova versione beta dell’app, la 8.1. Se anche voi come tanti utenti fremete per poter mettere le mani sulla nuova interfaccia, potreste rimanere delusi.

Google rilascia Android Auto 8.1 beta senza alcun cambio di interfaccia

Ebbene sì, in molti auspicavano l’arrivo di Coolwalk, la nuova interfaccia di Android Auto attesa già nella versione 8.0 del software ma ad oggi, con il rilascio della versione beta 8.1 ancora niente.

Nonostante infatti la nuova interfaccia sia già presente ed integrata nel codice sorgente dell’app, sembra che Big G voglia prendersi del tempo prima del rilascio, sia nella versione beta che in quella stabile. L’azienda potrebbe temporeggiare sulla distribuzione per evitare di creare un nuovo problema ad Android Auto che, solitamente e tristemente, è avvezzo a questo genere di imprevisti (ricordate il messaggio “telefono non compatibile”? È solo l’ultimo bug in ordine di tempo).

Ad ogni modo nella nuova versione beta 8.1, oltre alla mancanza di Coolwalk, non sembra esserci nulla di rilevante da segnalare e dunque è probabile che siano stati implementati solo i classici bug fix. Se però siete soliti tenere aggiornate le vostre applicazioni e siete iscritti al programma beta, non vi resta che sfruttare il badge qui sotto per approdare direttamente sul Play Store, dove potrete scaricare l’ultima versione disponibile, Android Auto 8.1 beta.

