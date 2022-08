Che Android Auto non sia uno dei servizi meglio ottimizzati di Google è cosa ormai tristemente nota, diverse volte sulle nostre pagine vi abbiamo riportato di problematiche varie che affliggono il servizio in questione, si va dai problemi generali con il Wi-Fi a quelli più specifici con alcuni smartphone particolari. Oggi vi parliamo di un nuovo bug che sembra essere particolarmente diffuso e che si palesa con smartphone differenti su automobili differenti.

Android Auto 7.8.6 smette di funzionare e restituisce l’errore “telefono non compatibile”

Stando a quanto riportano diverse segnalazioni sul forum di supporto di Google, svariati utenti in seguito all’ultimo aggiornamento della piattaforma rilasciato in data 12 agosto, stanno incontrando instabilità con il proprio sistema di infotainment. La problematica si palesa con l’interruzione della connessione e la conseguente restituzione dell’errore “telefono non compatibile”; il bug sembra abbastanza diffuso considerando le segnalazioni (oltre 120 nel momento in cui scriviamo), e non sembra essere legato ad un particolare modello di auto o di telefono, visto che ne sono afflitti dispositivi Samsung, Xiaomi, Asus, OnePlus e Pixel.

Come già detto la maggior parte degli utenti visualizza il messaggio di errore “telefono non compatibile”, mentre ciò che viene visualizzato sul display dell’auto dipende da marca e modello di quest’ultima, ma in genere si tratta di un messaggio di errore. Stando alle segnalazioni inoltre, il bug non sembra collegato in alcun modo alla versione di Android installata sullo smartphone, ma solo alla versione 7.8.6 di Android Auto.

Google dal canto suo sta cercando di reperire quante più informazioni possibili per identificare il problema, invitando gli utenti che hanno fatto le segnalazioni a specificare una serie di dati quali la versione di Android Auto, il modello di smartphone, la marca e il modello dell’auto e altro. Qualora anche voi foste fra gli sfortunati utenti afflitti da questo problema, e non vogliate attendere la soluzione che proporrà Big G, l’unica alternativa che avete al momento è quella di reinstallare una versione precedente di Android Auto (oppure passare alla versione beta che però, in quanto tale, potrebbe causarvi instabilità differenti), nell’attesa che il problema venga risolto alla fonte.

