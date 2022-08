L’ultima versione basata su Android 13 di Android Automotive, il sistema operativo di Google integrato di serie nei sistemi infotainment di alcuni veicoli, introduce numerosi miglioramenti generali. Android Automotive 13 ora ottiene un altro miglioramento della connettività e una pratica app chiamata Android Auto Receiver.

Google lancia l’app Android Auto Receiver per Android Automotive

Android Auto Receiver è un’app per Android Automotive e che permette di “proiettare” Android Auto dallo smartphone all’unità infotainment del veicolo. La scheda dell’app su Google Play Store suggerisce che l’app può tornare utile quando si desidera accedere ai propri dati senza dover configurare il sistema infotainment integrato nell’auto o quando non si ha accesso a determinate app o funzionalità sull’unità Android Automotive.

L’app Android Auto Receiver potrebbe essere utile ad esempio quando si guida un’auto che non è la nostra, come quelle noleggio, quella presa in prestito da un familiare o amico.

Al momento l’app non trova molti casi d’uso in quanto le unità Android Automotive non sono ancora ampiamente presenti nelle auto in circolazione, ma in futuro l’applicazione potrebbe diventare più popolare, visto che sempre più case automobilistiche stanno adottando Android Automotive.

Nel registro delle modifiche di Android Automotive 13 è riportato che la nuova versione semplifica la “proiezione” di Android Auto su un’unità Android Automotive abilitando diverse autorizzazioni richieste come quelle per mantenere il display virtuale sempre attivo, interfacciarsi con microfono, posizione, contatti, registro chiamate e altro.

Al momento l’app Android Auto Receiver può essere installata solo sull’emulatore ufficiale di Android Automotive e sui sistemi infotainment che supportano il sistema di collegamento openR di Renault.

