Android Auto 8.0 è arrivato in versione beta una decina di giorni fa, ma purtroppo non ha portato con sé tutte le novità attese dagli utenti, tra le quali quelle relative alla nuova interfaccia. L’app è ora disponibile sul Google Play Store in versione stabile, ma ovviamente niente da fare per Coolwalk.

Novità Android Auto 8.0: ancora niente rinnovamento dell’interfaccia

Android Auto è una di quelle applicazioni per Android spesso al centro di polemiche: risulta uno dei servizi più “bersagliati” da parte degli utenti a causa di malfunzionamenti o bug, in certi casi anche importanti. Non si tratta certamente di una delle app più stabili sviluppate dalla casa di Mountain View, e proprio di recente abbiamo parlato di un problema che causa l’interruzione della connessione e restituisce il messaggio d’errore “Telefono non compatibile“.

Sperando che la questione si risolva con l’aggiornamento ad Android Auto 8.0, purtroppo non ci sono grandi notizie sul fronte novità. Come prevedibile, visto il changelog della versione beta lanciata qualche giorno fa, la nuova versione non introduce l’atteso cambiamento dell’interfaccia denominato Coolwalk, presentato ormai diversi mesi fa.

Nonostante il passaggio alla cifra tonda, la nuova release sembra non introdurre niente di particolarmente rilevante, ma solo qualche bugfix e miglioramento generale (che comunque non fanno mai male, soprattutto su Android Auto). In ogni caso, la nuova interfaccia risulta già presente e integrata all’interno del codice sorgente dell’app, quindi potrebbe arrivare da un momento all’altro. Chissà se Google ci farà una sorpresa uno di questi giorni.

Come scaricare Android Auto 8.0

Android Auto 8.0 è disponibile in versione stabile sul Google Play Store: potete aggiornare seguendo semplicemente il badge qui in basso o recandovi all’interno della sezione dedicata del negozio virtuale. Nel caso abbiate fretta, potete scegliere di scaricare e installare manualmente la nuova release passando per APKMirror.

