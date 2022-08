Nuove offerte interessanti per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro

L’ultimo lunedì del mese di agosto 2022 si è aperto con una sfilza di offerte interessanti per smartphone Android e non potevano di certo mancare all’appello Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, attuali modelli di riferimento della serie Made by Google.

Già visti entrambi proprio questa mattina nell’ambito delle Offerte di settembre di Amazon, entrambi i modelli sono reperibili a prezzi ancora più bassi su eBay, scopriamoli.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: offerte eBay

Il meno costoso Google Pixel 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è stato riconosciuto dagli addetti ai lavori come il più equilibrato della gamma, mentre — in attesa dei prossimi, già chiacchierati, Pixel 7 che arriveranno in autunno — Google Pixel 6 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è ancora oggi il modello posizionato più in alto nella line-up per via di una maggiore completezza tecnica.

L’arrivo di entrambi su Amazon.it in concomitanza col lancio italiano di Pixel 6a, esattamente come avevamo previsto, ne sta facilitando la reperibilità e soprattutto la disponibilità a prezzi più vantaggiosi. In questo momento, Google Pixel 6 è acquistabile su eBay al prezzo di 549,90 euro, mentre Google Pixel 6 Pro è in offerta a 759,90 euro. Ecco i link per acquistarli subito:

Gli smartphone elencati vengono spediti dall’Italia con spedizione standard gratuita, il venditore è lo stesso per tutti e vanta il 99,6% di feedback positivo. In ogni caso, non mancano la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato“) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Se preferite acquistare su Amazon — prodotti venduti, spediti da Amazon con tanto di servizio clienti — anche pagando un po’ in più, ecco i prezzi attualmente previsti: