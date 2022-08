Xiaomi 12 e altri tre smartphone Android in offerta su Amazon al prezzo minimo

Amazon è una vera e propria fucina di offerte per i prodotti delle categorie più disparate, inclusi ovviamente gli smartphone Android, basti pensare che nel momento in cui scriviamo è possibile trovare Xiaomi 12 5G e altri tre modelli del robottino ai prezzi più bassi mai visti sulla piattaforma.

Negli ultimi giorni abbiamo portato alla vostra attenzione varie offerte valide per l’acquisto di smartphone Android, dagli Xiaomi Days partiti ieri mattina agli sconti entro la soglia dei 300 euro selezionati tra gli Imperdibili di eBay, fino alla promozione monomarca HONOR ancora attiva proprio su Amazon.

Quattro smartphone Android in offerta su Amazon (minimo storico)

Anche per questa selezione ci muoviamo tra le proposte del colosso dello shopping online e le quattro offerte su altrettanti smartphone Android sono accomunate da alcuni dettagli chiave: prima di tutto, tutti gli smartphone di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e ottimo servizio clienti; secondariamente, tutti i prodotti in argomento si trovano al minimo storico, ovvero al prezzo più basso mai proposto a queste condizioni di vendita (venduto e spedito da Amazon). Scopriamoli tutti partendo dal più economico.

Motorola Moto E32 viene proposto nella colorazione Slate Grey e nel taglio di memoria 4 GB + 64 GB al prezzo di 119,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto al listino di 179,90 euro. Ecco il link per acquistarlo:

Acquista Motorola Moto E32 Slate Grey 4 GB + 64 GB a 119,99 euro

Samsung Galaxy A13 (a questo link trovate la nostra recensione del modello Exynos), nella variante MediaTek, è disponibile a 169,99 euro anziché 199,90 euro (sconto del 15%) in versione White con 4 GB + 128 GB. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy A13 White 4 GB + 128 GB a 169,99 euro

Realme 9 5G viene scontato del 34%: il modello 4 GB + 64 GB nella colorazione Meteor Black è disponibile a 172,49 euro anziché 259,99 euro. Ecco il link da usare:

Acquista Realme 9 5G 4 GB + 64 GB Meteor Black a 172,49 euro

Per finire, Xiaomi 12 5G può essere acquistato a 649,90 euro invece di 799,90 euro (sconto del 19%) nel taglio 8 GB + 128 GB in tutte le colorazioni. Ecco i link per acquistarlo:

Acquista Xiaomi 12 5G Black 8 GB + 128 GB a 649,90 euro

Acquista Xiaomi 12 5G Purple 8 GB + 128 GB a 649,90 euro

Acquista Xiaomi 12 5G Blue 8 GB + 128 GB a 649,90 euro

