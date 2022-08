Secondo il ciclo di rilascio dell’azienda Xiaomi 13 dovrebbe essere ufficializzato alla fine dell’anno. Indiscrezioni fresche di giornata suggeriscono qualche nuovo dettaglio su come potrebbe apparire la nuova serie di smartphone Xiaomi.

Secondo l’affidabile informatore Digital Chat Station, Xiaomi 13 sfoggerà bordi ancora più sottili rispetto a Xiaomi 12, poiché il colosso cinese utilizzerà un nuovo processo di confezionamento per ridurre lo spessore delle cornici.

Per ottenere questo risultato Xiaomi utilizzerebbe il processo di confezionamento COP che prevede il piegamento di una parte dello schermo per ottenere cornici più sottili.

Xiaomi 13 atteso con Snapdragon 8 Gen 2 e ricarica wireless a 50 W

Xiaomi 13 dovrebbe adottare il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e supportare la ricarica cablata a 100 W e quella wireless a 50 W, inoltre dovrebbe integrare il chip Surge P1 per la gestione dei consumi e una fotocamera Leica come per Xiaomi 12S Ultra.

La nuova serie di smartphone di punta di Xiaomi dovrebbe adottare un display LTPO AMOLED QHD+ curvo (Samsung E6) ed eseguire Android 13 preinstallato.

Con l’occasione ricordiamo che oggi iniziano gli Xiaomi Days e grazie a un coupon è tutto scontato del 20%.

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi, la classifica di agosto 2022