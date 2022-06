Poche ore fa, andando ad alimentare ulteriormente la macchina dell’hype, Xiaomi ha ufficializzato la data della presentazione cinese della nuova serie di punta Xiaomi 12S, anticipando inoltre — nell’immagine teaser — che la gamma sarà formata da un trio di modelli, esattamente come la serie Xiaomi 12 che già conosciamo. In aggiunta a questo, i teaser ufficiali insistono molto sul comparto fotografico, che potrà fregiarsi del prezioso contributo di Leica.

Serie Xiaomi 12S: quali modelli e quando arriveranno

Saranno tre, dunque, i componenti della serie flagship di Xiaomi per la seconda metà dell’anno, vale a dire: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra. Dopo le indiscrezioni che già erano emerse nelle settimane precedenti, il produttore ha pensato bene di prendere in mano la situazione e di ufficializzare la data di lancio in Cina attraverso un post sulla piattaforma Weibo: i nuovi Xiaomi 12S vedranno ufficialmente la luce in data 4 luglio 2022.

Per la prima volta nella storia del brand, il comparto fotografico recherà la firma di un partner prestigioso come Leica, in particolare: Xiaomi 12S con fotocamera Leica sarà il nuovo flagship di dimensioni compatte; Xiaomi 12S Pro con fotocamera Leica sarà il nuovo top di gamma standard 2022; Xiaomi 12S Ultra con fotocamera Leica sarà il nuovo modello di punta del brand, quello con le specifiche più spinte in assoluto.

Sulla base delle indiscrezioni emerse in precedenza, tutti e tre i modelli dovrebbero essere equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tuttavia Xiaomi 12S Pro potrebbe arrivare anche in una variante con MediaTek Dimensity 9000, che però sarebbe priva di fotocamera Leica e con la ricarica rapida ferma a 67 W contro i 120 W degli altri modelli.

Il modello più atteso di tutti, Xiaomi 12S Ultra, dovrebbe mettere sul piatto un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ e refresh rate variabile 1–120 Hz, Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 12 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio interno di archiviazione, una fotocamera posteriore principale con sensore IMX989 da 50 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel, un sensore da 48 megapixel con zoom periscopico fino a 120x, sistema Leica Imaging, algoritmo Leica Imaging, sensore ToF, autofocus laser, batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 120 W e wireless fino a 50 W.

Sebbene alla presentazione ufficiale manchino ormai pochi giorni, è altamente probabile che scopriremo altri dettagli prima dell’annuncio.

