Sono passati alcuni mesi dall’annuncio dell’economico POCO M4 5G per il mercato indiano e finalmente, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità della versione global, che però ha subito dei downgrade tecnici — con particolare riferimento al comparto fotografico — nel raggiungere la scena internazionale.

POCO M4 5G: caratteristiche tecniche del modello global

Quella di mettere in vendita dispositivi con lo stesso nome commerciale ma con differenze tecniche sostanziali a seconda dei mercati considerati è una pratica tutt’altro che inusuale nell’universo Xiaomi — lo si vede spesso con i modelli a marchio Redmi — e giustamente invisa sia agli utenti che agli addetti ai lavori. L’ultimo esempio di questo odioso modus operandi è l’economico POCO M4 5G, che era arrivato sul mercato indiano lo scorso mese di aprile e che adesso esordisce nella variante global ma con un comparto fotografico pesantemente ridimensionato.

Mentre, infatti, il POCO M4 5G indiano è dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1,8 e di una singola fotocamera anteriore da 8 MP con apertura f/2,45, il modello global perde il primo in favore di un più modesto sensore da 13MP con apertura f/2,2 e PDAF e il secondo per un sensore da appena 5 MP.

Il resto della scheda tecnica è rimasto inalterato, a partire dal display LCD da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 90 Hz, passando per il SoC MediaTek Dimensity 700 fino alla batteria da 5.000 mAh e al software con la MIUI 13 (con il POCO Launcher) basata su Android 12 out of the box.

Di seguito potete leggere la scheda tecnica completa della variante global di POCO M4 5G così come riportata sul sito ufficiale:

display : LCD DotDrop da 6,58 pollici con risoluzione FHD+ (2408 x 1080 pixel) con rapporto d’aspetto di 20:9, refresh rate fino a 90 Hz (30/60/90), frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, luminosità massima di 500 nit (HBM), contrasto 1.500:1, vetro protettivo Corning Gorilla Glass, sunlight display e modalità lettura

: LCD DotDrop da 6,58 pollici con risoluzione FHD+ (2408 x 1080 pixel) con rapporto d’aspetto di 20:9, refresh rate fino a 90 Hz (30/60/90), frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, luminosità massima di 500 nit (HBM), contrasto 1.500:1, vetro protettivo Corning Gorilla Glass, sunlight display e modalità lettura SoC : MediaTek Dimensity 700 a 7 nm con CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU Arm Mali-G57 MC2

: MediaTek Dimensity 700 a 7 nm con CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU Arm Mali-G57 MC2 memorie : 4 o 6 GB di RAM LPDDR4x 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB tramite microSD

: fotocamera posteriore : principale da 13 megapixel con apertura f/2,2 e PDAF, 2 megapixel con apertura f/2,4 per le informazioni sulla profondità; registrazione video fino a 1080p@30fps

: principale da 13 megapixel con apertura f/2,2 e PDAF, 2 megapixel con apertura f/2,4 per le informazioni sulla profondità; registrazione video fino a 1080p@30fps fotocamera anteriore da 5 megapixel con apertura f/2,2 (registrazione video fino a 1080p@30fps)

da 5 megapixel con apertura f/2,2 (registrazione video fino a 1080p@30fps) sistemi di autenticazione : sensore di impronte laterale e AI Face Unlock

: sensore di impronte laterale e AI Face Unlock connettività : doppia SIM (nano + nano + microSD) dual standby: 5G+5G, bande 5G N1/N3/N5/N8/N28/N40/N78, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, radio FM, ingresso jack audio da 3,5 mm

: doppia SIM (nano + nano + microSD) dual standby: 5G+5G, bande 5G N1/N3/N5/N8/N28/N40/N78, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, radio FM, ingresso jack audio da 3,5 mm sensori : di prossimità, accelerometro, di luce ambientale, bussola

: di prossimità, accelerometro, di luce ambientale, bussola sistema operativo : Android 12 con MIUI 13 for POCO

: Android 12 con MIUI 13 for POCO dimensioni : 163,99 x 76,09 x 8,9 mm

: 163,99 x 76,09 x 8,9 mm peso : 200 g

: 200 g batteria da 5.000 mAh (typ) con ricarica rapida a 18 W

da 5.000 mAh (typ) con ricarica rapida a 18 W colorazioni Power Black, Cool Blue e POCO Yellow

POCO M4 5G: immagini, prezzi e disponibilità

Dal sito ufficiale di POCO si apprende che la confezione di vendita di POCO M4 5G include lo smartphone, il caricabatterie da 22,5 W, il cavo USB Type-C e una cover protettiva (oltre alla solita manualistica e allo strumento di rimozione della SIM). Questo nuovo smartphone economico viene proposto nelle tre colorazioni Power Black, Cool Blue e POCO Yellow visibili di seguito e nei due tagli di memoria 4 GB + 64 GB e 6 GB + 128 GB.

Nel momento in cui scriviamo, POCO M4 5G non è ancora presente sullo store online ufficiale italiano, tuttavia figura già su quello francese, dove viene proposto ai seguenti prezzi di listino:

4 GB + 64 GB: 199,90 euro

6 GB + 128 GB: 219,90 euro.

A questi prezzi, lo reputate uno smartphone interessante? Fatecelo sapere nei commenti.

