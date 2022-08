Risale alla fine di aprile il lancio in India di POCO M4 5G, smartphone di fascia media che il produttore asiatico nelle scorse ore ha finalmente deciso di portare anche sugli altri mercati.

A rendere interessante tale smartphone è in particolare il suo prezzo, in quanto stiamo parlando di quello che attualmente è il modello 5G di POCO più economico.

POCO M4 5G lanciato a livello globale

Ricordiamo la scheda tecnica di POCO M4 5G:

display LCD da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ (2.408×1.080 pixel), luminosità fino a 600 nit, refresh rate a 90 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz

processore MediaTek Dimensity 700 (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2

4 GB di RAM LPDDR4x con 64 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2) / 6 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2), memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

supporto Dual SIM (nano + nano + microSD)

fotocamera frontale da 8 megapixel con apertura f/2.45

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.8) e sensore di profondità da 2 megapixel (con apertura f/2.4)

connettività 5G (N1/N3/N5/N8/N28/N40/N78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali montato lateralmente

ingresso jack audio da 3,5 mm, audio ad alta risoluzione

scocca resistente alla polvere e all’acqua (certificazione IP52)

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 W

Android 12 con MIUI 13

dimensioni: 163,99 × 76,09 × 8,9 mm

peso: 200 grammi

Prezzi, colori e disponibilità

Il produttore non ha ancora svelato quello che sarà il prezzo ufficiale del suo smartphone di fascia media nei mercati internazionali (in India si parte da 12.999 rupie, pari al cambio a circa 160 euro).

Saranno tre le colorazioni tra le quali gli utenti potranno scegliere: Power Black, Cool Blue e Poco Yellow.

Al momento non vi sono informazioni ufficiali per quanto riguarda l’Europa mentre in vari Paesi asiatici POCO M4 5G sarà disponibile a partire dal 18 agosto.