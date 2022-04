POCO ha appena lanciato in India il suo ultimo smartphone 5G di fascia media. POCO M4 5G sfoggia un display LCD Full HD+ da 6,58 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e opzioni variabili a 30 Hz, 60 Hz e 90 Hz.

POCO M4 5G offre una fotocamera anteriore da 8 MP alloggiata nel notch a goccia, mentre il modulo fotografico posteriore include un sensore principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP, oltre al Flash LED.

Lo smartphone di POCO è trainato dal SoC MediaTek Dimensity 700 con un massimo di 6 GB di RAM, supporta 7 bande 5G ed esegue MIUI 13 basata su Android 12.

Il retro del dispositivo è resistente alle impronte digitali e lateralmente è presente uno scanner di impronte digitali. L’autonomia è fornita da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W e nella confezione viene fornito un caricabatterie da 22,5 W.

Specifiche di POCO M4 5G

Schermo LCD Full HD+ da 6,58 pollici (2408×1080 pixel) con luminosità fino a 600 nit, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz

Processore Octa Core MediaTek Dimensity 700 7nm (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2

4 GB di RAM LPDDR4x con 64 GB (UFS 2.2) di memoria / 6 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB (UFS 2.2), memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Doppia SIM (nano + nano + microSD)

Android 12 con MIUI 13

Fotocamera posteriore da 50 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.45

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Jack audio da 3,5 mm, audio ad alta risoluzione

Resistenza alla polvere e all’acqua (IP52)

Connettività 5G (N1/N3/N5/N8/N28/N40/N78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 18 W

Dimensioni: 163,99 × 76,09 × 8,9 mm; Peso: 200 g

Disponibilità e prezzi di POCO M4 5G

POCO M4 5G è disponibile in India nei colori Cool Blue, Power Black e POCO Yellow al prezzo di 12.999 rupie (circa 161 euro) per il modello da 4 GB di RAM con 64 GB di archiviazione interna e al prezzo di 14.999 rupie (circa 186 euro) per il modello da 6 GB con 128 GB. I modelli saranno disponibili presso Flipkart a partire dal 5 maggio.

