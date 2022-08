Offerte super per Xiaomi 12, 12 Pro e vari OPPO, Redmi e wearable

Questo martedì 16 agosto potrebbe essere il giorno giusto per acquistare un nuovo smartphone Android e — perché no — anche un wearable da affiancargli: le offerte proliferano e tra gli Imperdibili di eBay figurano anche numerosi nomi noti. Dai top di gamma della serie Xiaomi 12 a un trittico di modelli della serie Find X di OPPO, senza tralasciare gli immancabili Redmi e una raccolta niente male di wearable (i.e. smartband e cuffie true wireless).

Dunque, dopo aver visto nelle prime ore di questa mattina una selezione di smartphone di vari brand e una di wearable disponibili a prezzi scontati su Amazon, e dopo che pochi minuti fa vi abbiamo mostrato dove acquistare i migliori smartphone Samsung a prezzi ribassati, adesso restiamo su eBay, ma spaziamo anche tra agli marchi.

Offerte eBay per smartphone Android e wearable

La seguente selezione di offerte è molto ricca e diversificata, pertanto ci sono buone probabilità che possiate trovare lo smartphone giusto per il vostro budget e le vostre esigenze. Senza dimenticare smartband e cuffie true wireless, che potrebbero fare al caso di tantissimi utenti.

Tutti i prodotti di seguito elencati vengono spediti dall’Italia e sono proposti da venditori con feedback estremamente positivi; inoltre, per tutti i prodotti è prevista un’opzione di spedizione gratuita e non manca la garanzia cliente eBay (rimborso della cifra pagata in caso di mancata ricezione dell’oggetto ordinato); in diversi casi è previsto anche il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Senza perderci in chiacchiere, ecco le migliori offerte selezionate tra gli Imperdibili di eBay:

Per queste e tutte le altre offerte degli Imperdibili di eBay su smartphone Android e un mare di altri prodotti, potete visitare il link sottostante:

Offerte Imperdibili eBay agosto 2022

