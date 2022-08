I top smartphone Samsung sono ora in offerta a prezzi ottimi

Ci sono tanti buoni motivi che possono spingervi a considerare un Samsung come vostro prossimo smartphone — dalla qualità generale dei prodotti alla cura della One UI, passando per un supporto software senza pari nel mondo Android — e sicuramente la disponibilità di offerte a prezzi interessanti non è di importanza secondaria. Nel caso di specie, le soluzioni di seguito descritte sono reperibili sullo storico marketplace eBay e toccano alcuni dei modelli più famosi e validi della line-up del brand sudcoreano.

Insomma, dopo avervi presentato proprio questa mattina una selezione di offerte Xiaomi, OPPO e Motorola disponibili su Amazon, adesso guardiamo esclusivamente in casa Samsung.

Migliori offerte Samsung disponibili su eBay

Tra le offerte di seguito riportate figurano soluzioni praticamente per ogni segmento di mercato, dai base di gamma, qui rappresentati da Samsung Galaxy A13, ai medi di gamma con l’ottimo Samsung Galaxy A53 5G, passando per la serie flagship composta da Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, fino ad arrivare ai pieghevoli con il campione di vendite Samsung Galaxy Z Flip3 5G, che ha permesso al brand di rendere mainstream una categoria di prodotti che fino a un paio di anni fa interessava praticamente solo la nicchia degli appassionati di tecnologia.

Insomma, quali che siano il vostro limite di spesa e le vostre esigenze, tra gli Imperdibili di eBay sono presenti riposte da tenere in considerazione, tutte con la garanzia di qualità che il brand Samsung si porta dietro.

Partendo dalla fascia bassa, Samsung Galaxy A13 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) viene proposto a soli 139,90 euro. Il prodotto viene spedito dall’Italia, la spedizione standard è gratis (con consegna prevista tra 23 e 25 agosto) e il venditore ha il 99,6% di feedback positivo. Ecco il link diretto per l’acquisto.

Salendo alla fascia media, ci sono tre nomi eccellenti da esaminare: Samsung Galaxy A52s (ecco la nostra recensione e la nostra riprova), Samsung Galaxy A53 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S21 FE (ecco la nostra recensione). Tutti i prodotti partono dall’Italia con spedizione standard gratuita e provengono da venditori con feedback estremamente positivi. Ecco i link per l’aquisto:

Proseguendo nella nostra scalata, parliamo ora degli attuali flagship della serie Galaxy S, che, sebbene siano stati presentati ad inizio anno, sono ancora tra gli smartphone meglio riusciti in circolazione. Le offerte includono tutti e tre i modelli Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione di coppia) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione e la nostra riprova), in varie colorazioni e tagli di memoria. Tutti i prodotti partono dall’Italia con spedizione standard gratuita e provengono da venditori con feedback estremamente positivi. Ecco i link per l’aquisto:

Chiudiamo con il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione), che non ha certo perso di attrattiva dopo la presentazione del successore (a questo link la nostra anteprima). Due colorazioni, stesso venditore affidabile, spedizione gratis e un prezzo allettante di 629,90 euro, non resta che vedere i link per l’acquisto:

