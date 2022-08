Non ci sono soltanto smartphone tra le offerte attive in questo momento su Amazon, ma anche alcuni wearable — nello specifico, smartwatch e smartband — che potrebbero fare gola a parecchi potenziali acquirenti. Tra i nomi eccellenti figurano senz’altro quelli del TicWatch Pro 3 Ultra di Mobvoi e della solita Xiaomi Mi Smart Band 6.

Insomma, dopo avervi segnalato pochi minuti fa una ricca selezione di offerte per smartphone Xiaomi, OPPO e Motorola, andiamo a vedere qualche dispositivo da mettere al polso a prezzo di saldo.

Offerte wearable disponibili su Amazon

Nella raccolta di offerte Amazon di seguito riportata figurano soluzioni che coprono varie fasce di prezzo, con prodotti che ovviamente sono più o meno avanzati e destinati a coprire esigenze diverse. Da una parte, infatti, troviamo smartband come Xiaomi Mi Smart Band 6 (ecco la nostra recensione) e HONOR Band 6 (ecco la nostra recensione della più completa gemella diversa Huawei Band 6), che si portano dietro i soliti limiti di questa categoria di prodotti; dall’altra, invece, figurano smartwatch di ottima fattura come HONOR Watch GS 3 e TicWatch Pro 3 Ultra (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Quasi tutti i prodotti di seguito descritti sono venduti e spediti da Amazon, soltanto due fanno eccezione ma sono comunque spediti da Amazon; tutti, comunque, offrono la spedizione Prime. Ecco le offerte:

