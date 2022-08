Messo in archivio anche Ferragosto 2022 — che Google nella serata di ieri ha deciso di ravvivare rilasciando Android 13 per i Pixel —, c’è spazio per una bella scorpacciata di offerte per smartphone Android targate Amazon: le proposte del colosso dello shopping online prese in esame in questa sede toccano dispositivi a marchio Xiaomi (e Redmi), OPPO e Motorola e comprendono proposte per diverse fasce di prezzo.

Insomma, quale che sia il vostro budget per l’acquisto di un nuovo smartphone, potreste trovare quello giusto per voi. Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirle tutte. Per comodità, di seguito le troverete suddivise per brand.

Offerte Amazon per Xiaomi e Redmi

Partiamo dalla promozione Amazon più ricca di soluzioni: in questa selezione confluiscono smartphone Redmi e Xiaomi e si trovano sia modelli economici come Redmi Note 11 (ecco la nostra recensione), che medi di gamma ambiziosi come Redmi Note 11 Pro+ 5G e top di gamma quali Xiaomi 12 (ecco la nostra recensione) e Xiaomi 12 Pro (ecco la nostra recensione).

Tutti gli smartphone di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime gratuita per i clienti abbonati e la solita, eccezionale assistenza post-vendita. Eccoli tutti:

Offerte Amazon per OPPO

Le offerte Amazon aventi ad oggetto gli smartphone OPPO sono tutte contenute sotto la soglia dei 200 euro, pertanto potrebbero risultare interessanti per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo dispositivo senza particolari pretese. Inoltre, in questo caso è presente anche un’offerta bonus per un wearable: le cuffie true wireless OPPO Enco X.

Come per le precedenti, anche le offerte riportate di seguito sono riferite a dispositivi venduti e spediti da Amazon, con tanto di spedizione Prime gratuita per i clienti abbonati e l’impareggiabile assistenza post-vendita. Ecco le offerte:

Offerte Amazon per Motorola

Quanto appena detto per le offerte OPPO non vale per quelle sugli smartphone Motorola, che invece si collocano tutte nella fascia media, precisamente nel segmento di mercato compreso tra i 200 e i 500 euro (che poi è quello a cui guardano tantissimi acquirenti). Si parte da Motorola Moto G42, arrivato in Italia lo scorso mese di giugno, e si sale passando per Motorola Moto G71 5G, Motorola Moto G200 e Motorola Edge 20.

Al pari di tutte le altre offerte descritte fino a questo momento, anche le seguenti riguardano smartphone venduti e spediti da Amazon (potreste riceverli già a partire da domani). Eccole tutte:

Queste, naturalmente, sono solo alcune delle innumerevoli offerte disponibili in questo momento su Amazon, se volete spulciarne altre, potete ad esempio visitare questo link per le offerte del giorno.

