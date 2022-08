Dopo aver rilasciato in data 5 agosto la versione 7.9 per tutti gli utenti, nelle ultime ore Google ha iniziato il roll out della versione 8.0 beta di Android Auto.

Android Auto 8.0 beta ancora senza Coolwalk

Purtroppo la funzionalità più attesa dai fruitori del servizio in questione non è arrivata, Coolwalk, la nuova interfaccia grafica promessa da tempo e che consente un migliore adattamento dell’interfaccia utente in base allo schermo, nonché l’utilizzo di tre applicazioni contemporaneamente, non è stata implementata in questa versione.

Per quanto riguarda invece le novità introdotte dalla versione 8.0 beta, a prima vista non c’è nulla di rilevante da segnalare; non sembrano presenti nuove funzionalità di sorta e si può dunque presumere che siano stati implementati i soliti miglioramenti generali e bug fix.

Ad ogni modo è presto per disperare, c’è ancora la remota possibilità che Google introduca Coolwalk direttamente nella versione 8.0 stabile, considerando che la nuova interfaccia è già presente ed integrata nel codice sorgente dell’app.

Come già detto l’aggiornamento in questione è in fase di rilascio attraverso il Play Store (se siete iscritti al programma beta), che potete raggiungere cliccando sul badge sottostante; qualora non fosse ancora disponibile, potete sempre scaricare l’APK da APKMirror e procedere all’aggiornamento manuale seguendo questo link.

