Android Auto si prepara a registrare l’arrivo di importanti novità che andranno a rinnovare in modo profondo la piattaforma software di Google per i display dei sistemi di infotainment delle auto. La casa americana pianifica una lunga serie di novità con l’obiettivo di arricchire le funzionalità e la flessibilità di Android Auto. Anche se non c’è ancora una data precisa per l’arrivo della nuova versione, è confermato che Android Auto si prepara ad un vero e proprio salto generazionale nel corso della prossima estate. Vediamo quali sono tutte le novità del restyling in arrivo per Android Auto nel corso del prossimo futuro e cosa cambierà per gli utenti che sfruttano la piattaforma.

Android Auto si rinnoverà: tre app a schermo e massima flessibilità nella visualizzazione dei contenuti

La principale novità dell’ecosistema di Android Auto si chiama Coolwalk. Si tratta del nome in codice dato da Google alla nuova funzionalità che mira a migliorare, al massimo, l’esperienza utente della sua piattaforma garantendo la massima flessibilità di utilizzo, a prescindere dalla tipologia di schermo utilizzata dalla propria auto. Con Coolkwalk, infatti, sarà possibile visualizzare su schermo fino a tre applicazioni in contemporanea.

Il sistema sarà in grado di adattarsi alle forme del display, anche per le configurazioni più strane e articolate, sempre più diffuse nel settore automotive in cui i vari costruttori cercano di personalizzare al massimo i veicoli con schermi più grandi e spesso con forme allungate o curve. Il display potrà, quindi, ospitare l’applicazione per la mappa di navigazione che sarà adattabile in modo da far spazio ad altre due app come, ad esempio, il lettore multimediale e l’applicazione per i messaggi.

La flessibilità e la capacità di adattarsi alle dimensioni del display e alle esigenze dell’utente (con le tre app a schermo supportare) rappresentano elementi centrali della nuova esperienza d’uso che Google punta ad offrire agli utenti di Android Auto. Da notare, inoltre, che la piattaforma software si aggiornerà con l’obiettivo di aiutare il conducente e i passeggeri. Google Assistant, infatti, diventerà un vero e proprio computer di bordo (o un compagno di viaggio) in grado di offrire suggerimenti sul percorso, informazioni specifiche sull’orario di arrivo o anche per la gestione dei messaggi o della riproduzione musicale, in base ai gusti dell’utente.

I suggerimenti di Google Assistant integrati in Android Auto diventeranno sempre più precisi e rappresenteranno una parte rilevante dell’esperienza d’uso che Google punta ad offrire ai suoi utenti. Google ha in cantiere diverse novità per il suo OS che non sono ancora state annunciate. L’obiettivo è rendere sempre più semplice il mirroring dei contenuti dallo smartphone Android. In futuro, per gli utenti sarà facile e immediato riprodurre i contenuti di app come YouTube direttamente sul display del proprio veicolo. Questa nuova funzionalità potrebbe arrivare in un secondo momento, rappresentando un ulteriore passo in avanti delle potenzialità della piattaforma.

I prossimi mesi saranno, quindi, fondamentali per il futuro di Android Auto. Staremo a vedere quali saranno le tempistiche effettive di rilascio delle novità su cui Google è al lavoro da tempo.

Addio all’app per smartphone

Gli aggiornamenti in arrivo per Android Auto saranno accompagnati anche dalla fine del supporto per l’app per smartphone di Android Auto. L’applicazione, infatti, non sarà più disponibile nel corso dei prossimi mesi (probabilmente entro l’estate). Gli utenti, quindi, saranno “obbligati” ad utilizzare il sistema di infotainment dell’auto per accedere ad Android Auto ed alle varie funzionalità proposte dal sistema operativo di Google. Il supporto ad Android Auto è oramai diffusissimo tra le vetture di nuova generazione. La fine del supporto all’app per smartphone, però, rappresenta, di certo, una cattiva notizia per tutti gli utenti che ancora fanno riferimento a questa comoda applicazione.