Google sta rilasciando un nuovo aggiornamento di Android Auto e probabilmente si tratta dell’ultimo prima dell’arrivo del major update all’ottava versione.

L’aggiornamento alla versione 7.9 ha da poco concluso la fase beta e ora è in distribuzione per la versione stabile di Android Auto.

Android Auto 7.9 stabile non aggiunge nuove funzionalità

La versione 7.9 non introduce nuove funzionalità e tanto meno la nuova interfaccia Coolwalk che dovrebbe arrivare con l’importante aggiornamento estivo di Android Auto.

Questo aggiornamento dovrebbe introdurre le consuete correzioni di bug e ottimizzazioni generali, ma Google non ha pubblicato nulla in merito. L’unico cambiamento notato riguarda la versione Android richiesta sullo smartphone che ora è Android 8 e non più Android 6.

La fase beta di Android Auto 8.0 dovrebbe iniziare questo mese ed essere rilasciata in versione stabile entro la fine dell’estate con la nuova interfaccia Coolwalk.

Coolwalk è il nome in codice dato da Google alla nuova esperienza per la sua piattaforma infotainment che dovrebbe garantire la massima flessibilità di utilizzo, a prescindere dalla tipologia di schermo presente nella propria auto. Grazie a Coolkwalk sarà possibile visualizzare fino a tre applicazioni in contemporanea.

Per aggiornare Android Auto all’ultima versione stabile è possibile utilizzare il Google Play Store, oppure scaricare il relativo APK dal portale APKMirror.

