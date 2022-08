È passato un po’ di tempo dall’ultima volta in cui vi abbiamo parlato di Redmi K50 Ultra, riportandovi quelle che erano le più recenti indiscrezioni sull’ultimo top di gamma di casa Redmi; il brand non va in vacanza e oggi annuncia ufficialmente il suo nuovo smartphone, scopriamo insieme qualche dettaglio.

Caratteristiche tecniche Redmi K50 Ultra

Redmi ha dotato il suo ultimo modello di punta K50 Ultra di un display OLED a 12 bit, con diagonale da 6,7 pollici (fornito da TCL CSOT e Tianma), risoluzione di 2712 x 1220 pixel e 446 PPI; la frequenza di aggiornamento del pannello è di 120 Hz e può contare sulla protezione Gorilla Glass Victus. Il display inoltre vanta il supporto all’HDR10+, Dolby Vision, gamma di colori DCI-P3 e Adaptive HDR e, per la prima volta su un dispositivo del brand, è presente un sensore ottico per le impronte digitali sotto il pannello.

Sotto il cofano, a sottolineare l’anima da flagship del dispositivo, troviamo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 accompagnato da RAM LPPDR5 (nei tagli da 8 GB e 12 GB) e storage interno con memorie UFS 3.1 da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Lo smartphone è inoltre dotato di un sistema di raffreddamento a liquido VC, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W e arriva sul mercato equipaggiato con Android 12 e MIUI 13.

Per quel che concerne il comparto fotografico posteriore, questo è composto da un sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP con OIS, un sensore grandangolare da 8 MP e una fotocamera per le macro da 2 MP; all’anteriore trova invece spazio un sensore fotografico frontale da 20 MP.

Per quanto riguarda la connettività, Redmi K50 Ultra ha il supporto dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, GNSS dual band ed NFC; vanta inoltre la certificazione IP53.

Varianti, prezzi e disponibilità

Redmi K50 Ultra è già disponibile per il pre ordine in Cina e sarà in vendita dal 16 agosto, come di consueto si tratta di un esclusiva del mercato interno cinese (visto che solitamente l’azienda vende a livello internazionale il dispositivo sotto il brand principale Xiaomi, probabilmente Redmi K50 Ultra da noi sarà Xiaomi 12T Pro). Ad ogni modo di seguito vi riportiamo i prezzi e le configurazioni acquistabili per il mercato cinese:

8 GB RAM + 128 GB memoria interna a 2.999 yuan (circa 430 euro)

8 GB RAM + 256 GB memoria interna a 3.299 yuan (circa 473 euro)

12 GB RAM + 256 GB memoria interna a 3.599 yuan (circa 516 euro)

12 GB RAM + 512 GB memoria interna a 3.999 yuan (circa 573 euro)

Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni diverse (nero, argento e blu) e in un’edizione speciale realizzata in collaborazione con Mercedes, la Champion Edition è disponibile in configurazione 12 GB RAM + 512 GB di memoria interna al prezzo di 4.199 yuan (circa 602 euro). Come di consueto, questi sono i prezzi per il mercato cinese, di conseguenza non aspettatevi nulla di simile quando lo smartphone equivalente targato Xiaomi arriverà nel nostro mercato.

