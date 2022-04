Nei prossimi giorni sono in arrivo importanti novità per la fascia alta della gamma di smartphone di Xiaomi per il mercato globale, Europa compresa. Dopo il lancio degli Xiaomi 12, infatti, l’azienda si prepara a portare sul mercato, nel corso della seconda metà dell’anno, anche i nuovi Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, seguendo una tradizione oramai consolidata e che va avanti da diversi anni.

I nuovi top di gamma di casa Xiaomi in arrivo nel corso dei prossimi mesi, ancora una volta, saranno evoluzioni dirette di smartphone Redmi. I due progetti a marchio Xiaomi, infatti, arriveranno sul mercato globale come rebrand dei Redmi K50S e K50S Pro in uscita in Cina nelle prossime settimane. I due device presenteranno sostanziali novità e solo uno dei due avrà SoC Qualcomm. Vediamo i dettagli completi:

Xiaomi prepara il lancio dei nuovi 12T e 12T Pro: ecco i primi dettagli

I nuovi Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro stanno arrivando e saranno lanciati sul mercato globale nel corso dei prossimi mesi. Ad anticipare i primi dettagli sui due nuovi smartphone è il magazine Xiaomiui che ha diffuso alcune interessanti informazioni in merito ai due nuovi progetti dell’azienda. Questi due smartphone saranno collegati direttamente ai Redmi K50S e Redmi K50S Pro che il brand di Xiaomi porterà sul mercato cinese nel corso del prossimo futuro.

Stando a quanto emerso in queste ore, il nuovo Xiaomi 12T Pro sarà l’unico smartphone che l’azienda porterà sul mercato globale con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Si tratta della diretta evoluzione dell’attuale SoC di casa Qualcomm. Il nuovo 8 Gen 1+ sarà realizzato interamente da TSMC e non più da Samsung e dovrebbe risolvere i vari problemi in termini di performance e gestione delle temperature emersi con l’attuale 8 Gen 1.

Per quanto riguarda lo Xiaomi 12, invece, tra le specifiche dovrebbe esserci un SoC MediaTek di fascia alta. Al momento, però, non è chiaro quale sarà il chip scelto per equipaggiare lo smartphone che presenterà un prezzo più accessibile e, probabilmente, dimensioni più contenute rispetto alla variante Pro. Entrambi gli smartphone arriveranno sul mercato Global anche se potrebbero non essere venduti in India. In Cina, invece, è previsto, come sottolineato in precedenza, il lancio dei Redmi K50S e K50S Pro.

Per il momento, oltre a questo primo dettaglio sul SoC, non sono noti altri aspetti delle specifiche dei nuovi smartphone. I due progetti sono ancora in sviluppo ed il lancio è ancora lontano. Nel corso delle prossime settimane, quindi, potrebbero iniziare ad arrivare diversi aggiornamenti su questi due terminali. La tabella qui di sotto ci riassume i dati emersi sui nuovi smartphone Xiaomi a partire dai numeri di modello e dal nome in codice dei progetti.

Quando arriveranno i nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro?

Ci sarà ancora da attendere qualche mese. Secondo quanto riportato dalla fonte, infatti, il debutto dei due nuovi smartphone di Xiaomi non avverrà prima del secondo semestre del 2022. In particolare, il lancio sul mercato globale potrebbe concretizzarsi soltanto tra agosto e ottobre. Prima dei nuovi smartphone Xiaomi, infatti, potrebbe esserci il debutto dei “fratelli” a marchio Redmi. Anche in questo caso, ci toccherà attendere qualche settimana per avere le idee più chiare sui progetti del marchio per il prossimo futuro. I prezzi saranno in linea con quelli degli attuali top di gamma di Xiaomi in Europa.

In copertina Xiaomi 11T Pro