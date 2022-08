Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento che riguarderà soltanto tre smartphone del colosso di Mountain View: stiamo parlando di Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a.

Stando a quanto viene spiegato dal team di Google, si tratta di un aggiornamento aggiuntivo relativo agli ultimi tre modelli dell’azienda mentre il via al rilascio dell’atteso update di agosto 2022 per tutti i dispositivi della gamma Google Pixel supportati sarà dato nelle prossime settimane.

Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a si aggiornano

Queste sono le nuove versioni software per i tre smartphone nei vari mercati in cui sono disponibili:

Global (Unlocked)

Pixel 6: SQ3A.220705.004

Pixel 6 Pro: SQ3A.220705.004

Pixel 6a: SD2A.220601.003.B1

EMEA (DE, ES, FR, IE, IT, UK)

Pixel 6: SQ3A.220705.001.B2

Pixel 6 Pro: SQ3A.220705.001.B2

Pixel 6a: SD2A.220601.003.B1

Softbank (JP)

Pixel 6: SQ3A.220705.004.A1

Pixel 6 Pro: SQ3A.220705.004.A1

Pixel 6a: SD2A.220601.001.B1

Verizon (US)

Pixel 6: SQ3A.220705.003.A3

Pixel 6 Pro: SQ3A.220705.003.A3

Pixel 6a: SD2A.220601.004.B2

AT&T, T-Mobile (US)

Pixel 6: SQ3A.220705.004

Pixel 6 Pro: SQ3A.220705.004

Pixel 6a: SD2A.220601.002.B1

Le novità dell’aggiornamento

Sulla base di quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale, con tale update il team di sviluppatori del colosso di Mountain View va a risolvere un bug relativo al funzionamento del GPS e alla localizzazione sulla serie Google Pixel 6 (“Fix for GPS location failure under certain conditions”).

Il via al rilascio di questo aggiornamento è già stato dato e la procedura proseguirà per la prossima settimana in più fasi, a seconda delle reti dei vari operatori. I possessori di Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a riceveranno una notifica non appena l’aggiornamento OTA sarà disponibile per loro, in modo da poter procedere all’update direttamente dal dispositivo (in alternativa è possibile procedere ad un controllo manuale della disponibilità attraverso il menu delle Impostazioni).

Per l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2022, invece, bisognerà avere pazienza ancora per qualche giorno.

