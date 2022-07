La grande famiglia Moto G di Motorola si allarga per fare spazio ad un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, appena presentato dalla casa alata: parliamo del Motorola Moto G32.

Questo nuovo dispositivo può contare su un affidabile (anche se non nuovissimo) SoC targato Qualcomm, su un ampio display LCD con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, su un sistema a tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 50 megapixel) e su due altoparlanti stereo con supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Motorola Moto G32 è ufficiale in Italia: parte la lotta interna con Moto G42 e Moto G52

Come anticipato in apertura, Motorola Moto G32 diventa ufficiale, anche in Italia, a pochi giorni di distanza rispetto a quando sono trapelati i render che lo raffiguravano in tutte le quattro colorazioni disponibili, anche se in Italia, come vedremo più avanti, ne arrivano solo due. Oltre al design, i rumor delle ultime settimane avevano indovinato anche gran parte delle specifiche di cui è dotato questo nuovo smartphone Android, che va a collocarsi nella fascia medio-bassa del mercato.

Parlando di Moto G32, lanciato dalla casa alata con il motto “amplifica il tuo intrattenimento”, tuttavia, un pensiero non può non andare ai suoi fratelli maggiori Motorola Moto G42 e Moto G52, già sul mercato, rispettivamente, da uno e tre mesi e vittime dei primi cali fisiologici del prezzo di vendita.

Sebbene Motorola Moto G32 possa contare su un design leggermente rivisto almeno per quanto concerne la zona del comparto fotografico posteriore, coi tre sensori d’immagine posti all’interno di una placca rettangolare ma disposti in maniera diversa e non a semaforo come sui fratelli maggiori, per il resto ci troviamo davanti a degli smartphone che condividono circa l’80% della scheda tecnica.

Un’altra differenza significativa tra Moto G32 e i suoi fratelli, riguarda il display: qua troviamo un pannello LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz; sugli altri due smartphone troviamo, invece, un display AMOLED, da 6,4 pollici (FHD+ a 60 Hz) su Moto G42 e da 6,6 pollici (FHD+ a 90 Hz) su Moto G52. Anche qui, però, troviamo una fotocamera anteriore da 16 megapixel, incastonata in un foro centrato e collocato nella parte alta del display.

Il comparto fotografico, su cui Motorola ha voluto porre l’accento, è costituito, come detto da tre sensori di immagine: al sensore principale da 50 megapixel vengono affiancati un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel (angolo di visione a 118°) e un sensore macro da 2 megapixel.

Andando avanti, al pari dei fratelli, anche Motorola Moto G32 è dotato dello Snapdragon 680 di Qualcomm, un SoC piuttosto affidabile che svolge esattamente ciò che promette, garantendo agli smartphone della fascia medio-bassa del mercato un buon rapporto prestazioni-autonomia.

A proposito di autonomia, come sui fratelli, anche in questo caso troviamo una batteria da ben 5000 mAh ma, in questo caso, copia dal Moto G52 il supporto alla ricarica rapida via cavo TURBOPOWER a 30 W e migliorando, di fatto, i 18 W del Moto G42.

Anche Motorola Moto G32 rinuncia al supporto alle reti 5G ma è dotato di un comparto connettività piuttosto completo e ospita un lettore delle impronte digitali sul lato destro (montato sul tasto di accensione/spegnimento). Tra le altre specifiche, trovano risalto quelle legate all’audio: lo smartphone può contare su un doppio speaker stereo, con supporto al Dolby Atmos, non rinuncia al jack audio da 3,5 mm e al supporto alla radio FM.

Lo smartphone è dual SIM e può contare su 4 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD qualora si decidesse di rinunciare all’utilizzo di una seconda scheda SIM. In conclusione, lato software Motorola si affida ancora una volta alla propria leggera personalizzazione My UX per aggiungere alcune chicche e funzionalità, non invasive, alla versione stock di Android 12.

Scheda tecnica completa

Dimensioni: 161,78 x 73,84 x 8,49 mm

x x Peso: 184 grammi

Display: LCD da 6,5” con risoluzione FHD+ Refresh rate a 90 Hz Form Factor in 20:9

da con risoluzione SoC: Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

con GPU Memoria RAM: 4 GB (anche 6 GB fuori dall’Italia)

(anche fuori dall’Italia) Spazio di archiviazione: 64 o 128 GB (espandibile fino a 1 TB con scheda microSD)

o (espandibile fino a 1 TB con scheda microSD) Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale da 50 MP (f/1.8, 0.64 μm) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1.12 μm) con angolo di visione a 118° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Risoluzione massima video: Full HD a 30 fps

: Fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4, 1 μm)

(f/2.4, 1 μm) Audio: doppio speaker stereo , Dolby Atmos, jack audio da 3,5 mm, radio FM

, Dolby Atmos, jack audio da 3,5 mm, radio FM Connettività: 4G , Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.2 , NFC , GPS , USB Type-C (2.0)

, (802.11 ac), , , , (2.0) Slot Dual SIM ibrido: 2 nano-SIM o 1 nano-SIM + 1 microSD

Lettore delle impronte digitali nel tasto di accensione-spegnimento

Sensori: prossimità, accelerometro, giroscopio, emissioni SAR, bussola, luce ambientale

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 30 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 12 con Motorola My UX

Galleria immagini del prodotto

Disponibilità e prezzi di Motorola Moto G32

Il nuovo Motorola Moto G32 è già disponibile all’acquisto in Italia, almeno sul sito ufficiale del produttore, nelle due colorazioni Mineral Gray e Satin Silver e nella sola configurazione di memoria con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione a disposizione dell’utente, al prezzo ufficiale di 239,90€.

Riprendendo il discorso sulla sfida interna fatto in precedenza, il nuovo Motorola Moto G32 perde un po’ senso (almeno in questa prima fase) al cospetto dei fratelli Moto G42 e Moto G52, dotati entrambi di un display AMOLED e di specifiche tecniche sovrapponibili, che, pur partendo da prezzi di listino leggermente più alti, sono già acquistabili a prezzi leggermente più bassi del nuovo arrivato, anche su Amazon.

