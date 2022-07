Tra gli smartphone che Motorola si prepara a lanciare sul mercato troviamo anche Motorola Moto G32, modello di fascia media che nelle scorse ore è stato protagonista di un’importante apparizione sul Web.

Il popolare leaker OnLeaks, infatti, ha pubblicato una ricca galleria di immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone di Motorola (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come potrebbe essere Motorola Moto G32

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, lo smartphone dovrebbe essere lanciato in quattro colorazioni (rossa, nera, argento e grigia) ma soltanto due di esse sono incluse in questa galleria di immagini.

Frontalmente Motorola Moto G32 dovrebbe poter contare su un ampio display (dovrebbe essere un pannello LCD da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz) con un foro in alto al centro per la fotocamera e cornici superiore e inferiore asimmetriche.

Sulla parte laterale destra dovrebbero trovare posto il tasto per l’accensione e lo spegnimento (che probabilmente includerà anche un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali) e i tasti per la gestione del volume.

Sulla parte posteriore, nell’angolo in alto a sinistra, dovrebbe trovare posto una tripla fotocamera, con un sensore primario da 50 megapixel e altri due sensori da 2 megapixel (probabilmente uno per gli scatti macro e l’altro per il calcolo della profondità).

Nella parte bassa della scocca dovremmo trovare un ingresso jack audio da 3,5 mm, una porta USB Type-C e una griglia per l’altoparlante.

Tra le altre caratteristiche di Motorola Moto G32 dovremmo trovare un processore Unisoc T606, almeno 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W).

Ed ecco il device in rosso:

Restiamo in attesa di scoprire quando Motorola Moto G32 sarà lanciato e se verrà confermata l’indiscrezione secondo cui in Europa potrebbe essere venduto a 229 euro.