Quando si parla di smartphone della serie Pixel di Google, tutti gli appassionati sanno perfettamente che a fare davvero la differenza per anni è stato il software piuttosto che l’hardware, a dispetto di ciò rimane comunque molto interessante avere la possibilità di conoscere anzitempo dettagli tecnici di dispositivi non ancora presentati, come ad esempio la serie Google Pixel 7, Google Pixel Tablet e un misterioso pieghevole di Big G.

Fotocamere di Google Pixel 7, Tablet e altri: dettagli leaked

Tutte le informazioni di seguito riportate sono state condivise su Twitter dallo sviluppatore e leaker Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke), che ha dedicato all’argomento un intero thread.

La fonte esordisce con il sottolineare la difficoltà e il lavoro certosino alla base della scoperta di tutte queste informazioni: il colosso di Mountain View ha infatti deciso di complicare la vita ai leaker di turno oscurando tutti i nomi dei sensori nel proprio codice (da cui comunque provengono tutti i dettagli di seguito riportati). Chiaramente, la mossa di Google non è stata sufficiente, non avendo impedito ai leaker più ostinati di continuare a scavare in cerca di dati utili, come gli ID dei sensori, che, una volta uniti con altre informazioni provenienti da altre fonti — tra cui i driver delle fotocamere su GitHub —, hanno reso possibile una ricostruzione più accurata.

Pixel 7 (Pro)

Un’analisi di questo tipo non può che partire dai prossimi flagship di Google, quei Pixel 7 mostrati prima del tempo al Google I/O e in arrivo il prossimo autunno per raccogliere l’eredità di Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione).

Pixel 7 (Pro) – C10/P10: Entrambi i dispositivi fanno uso dello stesso sensore principale GN1 (Samsung) e della stessa ultra-grandangolare con IMX381; un cambiamento si registra all’anteriore, dove il sensore Samsung 3J1 da 11 MP, uguale per i due modelli, supporta la tecnologia dual pixel e promette miglioramenti non solo della qualità fotografica, ma anche della sicurezza dell’autenticazione tramite riconoscimento del volto.

Sul modello Pro, si segnala una novità per il sensore telephoto: non più il Sony IMX586, ma il Samsung GM1. Questa scelta è strana perché tra i due sensori non c’è molta differenza prestazionale, tuttavia potrebbe avere senso: l’utilizzo di più sensori dello stesso produttore potrebbe favorire la coerenza dei risultati ottenuti.

Lynx – L10

Lynx – L10 dovrebbe essere un terzo nuovo Pixel di fascia alta della generazione 2022, ma il quadro è ancora poco chiaro. Anche in questo caso si parla di un sensore principale GN1 (Samsung), mentre il secondario Sony IMX787 dovrebbe essere abbinato ad un’ottica tele, ma non è ancora sicuro.

Con questo nuovo sensore, Google andrebbe contro il suo consueto modus operandi e anche anteriormente ci sarebbe l’inedito Sony IMX712 da 13 MP.

Pur non escludendo sorprese, la stranezza di queste scelte è tale che allo stato attuale si ritiene più probabile che Lynx sia solo un dispositivo interno per testare nuovo hardware, non destinato quindi al mercato.

Google Pixel Tablet – T6

Al Google I/O 2022 si è finalmente parlato anche di tablet, anche se l’attesa per il primo Pixel Tablet non sarà molto breve. Tanto per ingannarla, ecco dunque delle anticipazioni.

Stando al codice, Google Pixel Tablet – T6 avrebbe due sensori fotografici Sony IMX355 da 8 MP, lo stesso usato da Pixel 6 all’anteriore. Insomma, una scelta che sicuramente permetterà a Google di risparmiare senza sacrificare troppo la qualità.

Pieghevole “P7”

L’ultimo dispositivo preso in esame è “P7”, un pieghevole sconosciuto che dovrebbe avere nome in codice “Pipit” o “Passport”. In questo caso la lista dei sensori comprende un principale GN1, un IMX363, un IMX386 (l’UW di Pixel 6) con la dicitura “FOLDED” e un IMX355.

In questo caso, rimane il grande mistero circa il posizionamento di tutti questi sensori fotografici.