Nuova One UI Watch 4.5 beta per Samsung Galaxy Watch4 e altri aggiornamenti

Nuovo giorno, nuovo giro di aggiornamenti software per smartphone Android: ancora una volta in copertina ci sono Samsung e OnePlus e, tanto per cambiare, si tratta in prevalenza di nuove patch di sicurezza mensili, anche se non manca un major udpate. In questo caso, inoltre, ci sono anche degli smartwatch da trattare, sebbene per loro si tratti ancora di una build beta. Scopriamo insieme tutte le novità di questi aggiornamenti.

OnePlus Nord CE 5G e Nord N10 5G: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone OnePlus in questa raccolta di aggiornamenti sono due, OnePlus Nord CE 5G e OnePlus Nord N10 5G, entrambi le segnalazioni arrivano direttamente dal forum della casa cinese, anche se non si tratta di annunci ufficiali.

OnePlus Nord N10 5G sta ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2022 nel ramo stabile: oltre che per il modello global, arrivano segnalazioni anche per quello T-Mobile; alla base, comunque, c’è ancora Android 11, né ci sono altre novità da segnalare.

È OnePlus Nord CE 5G il destinatario del major update di oggi: meno di un mese dopo la Open Beta, è in roll out Android 12 con la OxygenOS 12.1. Il roll out ha preso le mosse dal modello indiano, il file OTA pesa circa 4 GB e la versione C.04 comprende anche le patch di sicurezza di giugno 2022. Ecco il changelog completo e a seguire un paio di screenshot condivisi sul forum:

System Optimized desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers Optimized AI System Booster to 2.1 to support the system to run smoothly even when the load is high

Dark mode Newly added three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf Newly added style options for Cards, making data contents more visual and easier to read Newly added access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc Newly added OnePlus Watch Card in Shelf, to easily glance at your health status

Work Life Balance Newly added Work Life Balance feature, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings Newly supported automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery Newly supported switching between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing

Canvas AOD Newly added diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals Newly added multiple brushes and strokes and support for color adjustment.



Samsung Galaxy Note 10+, S21 FE, A10, A01 Core, Watch4: le novità degli aggiornamenti

Nel caso dei dispositivi Samsung, occorre ripartire il discorso, ponendo da una parte gli aggiornamenti stabili per gli smartphone e dall’altra la nuova beta per gli smartwatch di punta.

Quanto ai primi:

Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (ecco la nostra recensione) stanno ricevendo la quinta release beta della One UI Watch 4.5, dopo la quarta arrivata un paio di settimane fa. Il nuovo firmware termina con ZVG7 e pesa 169,58 MB. Stando al changelog, sono inclusi miglioramenti di stabilità della watch face, fix di problemi con permessi relativi a orologio e meteo nel quadrante Digital Dashboard e per il mancato recupero di watch face scaricate. Il produttore ha risolto anche un problema riscontrato da alcuni utenti con Together e uno di compatibilità con Line. La stessa app integrata della bussola è stata migliorata e, a livello generale, sono stati ridotti i consumi e migliorate le performance di ricarica degli smartwatch. Insieme alla nuova beta, è richiesta l’installazione della versione 2.2.11.220718 della companion app.

Come aggiornare Samsung e OnePlus

Non tutti gli aggiornamenti elencati sono già disponibili in Europa, per tutti sono comunque validi i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per i Samsung Galaxy Watch4, il roll out raggiungerà gradualmente tutti coloro di quali sono registrati al programma Beta attraverso l’applicazione Samsung Members (qui sul Play Store).