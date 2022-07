Nelle ultime settimane uno dei protagonisti del panorama tecnologico è stato il Samsung Galaxy Watch 5 di cui sono trapelati alcuni dettagliati render e quello che sembrerebbe il prezzo di lancio dell’atteso smartwatch del colosso coreano.

Mentre l’attenzione degli appassionati – come accade spesso nel mondo della tecnologia di consumo – è già rivolta al prossimo modello, Samsung continua ad affinare l’esperienza utente dell’attuale Galaxy Watch 4 grazie al rilascio della nuova beta della One UI Watch 4.5 che non porta in dote evidenti novità ma tanti bug fix e la risoluzione di un annoso problema di connettività.

La beta, arrivata alla sua quarta iterazione (versione software R8xxXXU1ZVG3), come accennato, punta ad affinare l’esperienza utente sulla famiglia Galaxy Watch 4 portando alcuni miglioramenti per le prestazioni e la stabilità grazie alla risoluzione di errori riguardanti la modalità sonno e le applicazioni dei messaggi e della batteria. Non sono presenti novità né grafiche né funzionali di alcun tipo.

La novità più gradita di questa nuova release è senza dubbio la correzione di un errore di connettività Bluetooth che, in alcuni casi, impediva al Galaxy Watch 4 e alla app Galaxy Wearable di connettersi stabilmente.

Per i più curiosi, ecco il changelog completo:

Fixed force closed issue of permission pop-up when the users add current location in Weather Tile

Fixed mismatch problem of connection status between Galaxy Wearable App and BT setting

Fixed ANR problem when checking Samsung Health screen during exercise

Fixed time-shaking problem of Stopwatch

Stabilized Watchface function

Stabilized sleeping mode function

Fixed the issue of Sysui crash

Improved the stabilization of Message App

Improved Watch Battery App

Other improvements are applied

Il rilascio dell’aggiornamento su Samsung Galaxy Watch 4 avverrà in maniera graduale e raggiungerà tutti coloro di quali sono registrati al programma Beta attraverso l’applicazione Samsung Members. Qualora non l’aveste ancora fatto potete scaricare l’app direttamente dal Play Store tramite il badge qui di seguito.

