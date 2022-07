Un nuovo smartphone OnePlus, probabilmente destinato unicamente al mercato cinese, arriverà a brevissimo: si tratta del OnePlus Ace Pro, modello di punta della gamma lanciata quest’anno, e atteso come versione cinese del OnePlus 10T che arriverà presto in India e in Europa. A tal proposito, il produttore cinese ha recentemente confermato che il 3 agosto conosceremo ufficialmente OnePlus 10T e la OxygenOS 13, prossima generazione dell’interfaccia proprietaria basata sul sistema operativo Android con cui vengono personalizzati gli smartphone del marchio, almeno dalle nostre parti.

Per quanto concerne OnePlus Pad, il primo (e atteso) tablet della casa, invece, arrivano notizie non troppo confortanti: sembra infatti che il lancio del tablet, al momento, sia stato rimandato.

Il lancio di OnePlus Pad potrebbe essere stato rimandato a data da destinarsi

Come anticipato in apertura, il lancio del OnePlus Pad, primo tablet del produttore cinese, potrebbe essere stato rimandato rispetto alle previsioni iniziali. A suggerire ciò è stato il noto leaker Mukul Sharma che, tramite un post su Twitter, ha condiviso le informazioni in suo possesso, ovvero che il lancio del tablet, inizialmente atteso per la seconda metà del 2022, potrebbe essere stato rinviato all’inizio del 2023.

As per the information that I've received, the launch of the OnePlus Pad has been delayed. It might launch in early 2023 now.#OnePlus #OnePlusPad — Mukul Sharma (@stufflistings) July 21, 2022

OnePlus Pad è stato, negli ultimi mesi, protagonista di un buon numero di rumor che ci hanno svelato gran parte delle specifiche su cui potrà contare, tra cui un ampio display OLED da 12,4 pollici con risoluzione Full HD+ e il collaudato SoC Snapdragon 865 di Qualcomm, ma è stato anche avvistato nella sua fase di test sotto il nome in codice Reeves.

OnePlus Ace Pro arriverà presto con lo Snapdragon 8+ Gen 1

Per completare la gamma Ace lanciata quest’anno in Cina, OnePlus andrà ad affiancare l’inedito OnePlus Ace Pro (terzo nella galleria sottostante) ai già noti OnePlus Ace (primo nella galleria sottostante) e OnePlus Racing Edition (secondo nella galleria sottostante).

Di recente, il noto leaker Digital Chat Station, tramite il social network cinese Weibo, ha diffuso l’indiscrezione secondo cui il nome OnePlus Ace Pro sia stato confermato dalla casa madre, rivelando che il dispositivo potrà contare sul recente e performante chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da un massimo di 16 GB di memoria RAM, e sul supporto alla ricarica rapida a 150 W.

Il leaker non ha menzionato altre specifiche del dispositivo ma, altri rumor, hanno confermato il fatto che OnePlus Ace Pro e OnePlus 10T saranno gemelli, al netto della fotocamera anteriore che dovrebbe essere da 32 megapixel sullo smartphone destinato al mercato cinese (contro i 16 megapixel di quella che troveremo al bordo dello smartphone destinato al mercato europeo).

Seguendo una tendenza piuttosto comune tra i produttori cinesi, infatti, anche OnePlus tende a presentare uno stesso smartphone con più nomi, a seconda del mercato al quale viene destinato: gli smartphone, esteticamente identici, possono differire unicamente per il nome e, in rari casi (come in questo), per alcune specifiche non troppo rilevanti. La presentazione del OnePlus 10T, come anticipato in apertura, è in programma il prossimo 3 agosto 2022.

La presunta scheda tecnica

Di seguito andremo a ricapitolare quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali dell’inedito OnePlus Ace Pro che come detto, sulla carta, dovrebbe condividere la quasi totalità delle specifiche con la sua versione globale OnePlus 10T.

Display: AMOLED da 6,7” FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Memoria RAM: fino a 16 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: fino a 512 GB (UFS 3.1)

(UFS 3.1) Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 2 MP

: Fotocamera anteriore da 32 MP

Batteria: 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 150 W

con supporto alla via cavo fino a Software: ColorOS 12.1 basata su Android 12

Secondo quanto riportato, OnePlus Ace Pro dovrebbe avere un costo compreso tra i 3000 yuan (circa 435€ al cambio attuale) e i 4000 yuan (circa 580€). Vedremo se quanto trapelato finora troverà riscontro: OnePlus Ace Pro potrebbe essere lanciato in Cina più o meno in contemporanea con l’arrivo del OnePlus 10T sugli altri mercati.

