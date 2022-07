OnePlus si prepara a presentare il suo secondo flagship del 2022, il nuovo e da tempo chiacchierato OnePlus 10T 5G. Lo smartphone, che andrà ad affiancare il OnePlus 10 Pro presentato ad inizio 2022 e da diversi mesi disponibile in Italia, sarà svelato ufficialmente tra poche settimane. Nel corso dell’evento di lancio, inoltre, OnePlus presenterà anche OxygenOS 13, nuova evoluzione di OxygenOS. Ecco tutti i dettagli in merito all’annuncio appena arrivato da parte di OnePlus:

Il nuovo OnePlus 10T 5G sta arrivando: appuntamento al 3 agosto

OnePlus ha appena annunciato la data di presentazione del nuovo OnePlus 10T 5G. Lo smartphone sarà svelato il prossimo 3 agosto, nel corso di un evento di lancio in programma a New York City. L’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming, sarà il primo evento di lancio live di OnePlus dal 2019 quando l’azienda presentò in pubblico il nuovo OnePlus 7T.

L’annuncio dell’evento di presentazione del nuovo OnePlus 10T 5G, che sarà accompagnato dalla tagline “Evolve Beyond Speed”, è anche l’occasione per l’azienda per svelare i primi dettagli del nuovo smartphone. Alla base del progetto, infatti, ci sarà il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, attuale SoC di riferimento del mercato Android e già proposto da alcuni top di gamma. Si tratta di un’evoluzione diretta dello Snapdragon 8 Gen 1 che troviamo tra le specifiche dell’OnePlus 10 Pro.

La presenza del nuovo Snapdragon 8 Plus Gen 1, sottolinea OnePlus, è uno dei motivi che permetterà allo smartphone di garantire prestazioni al top. In occasione della presentazione del nuovo 10T, inoltre, OnePlus annuncerà anche il lancio di OxygenOS 13 che includerà una lunga serie di novità in termini di performance, connettività e personalizzazione. Il nuovo OxygenOS 13 arriverà subito su OnePlus 10 Pro e successivamente sarà disponibile anche per il 10T e poi per altri smartphone della gamma OnePlus.

L’evento di presentazione del nuovo OnePlus 10T 5G sarà trasmesso in streaming tramite il canale YouTube di OnePlus. L’appuntamento è fissato per il prossimo 3 di agosto quando in Italia saranno le 16. Ulteriori dettagli sullo smartphone arriveranno nei prossimi giorni.

Le specifiche e il prezzo del nuovo OnePlus 10T 5G

Il nuovo smartphone di OnePlus è da tempo al centro di rumor e indiscrezioni. Come ufficializzato dall’azienda, alla base del progetto ci sarà lo Snapdragon 8 Plus Gen 1. A completare le specifiche troveremo fino a 12 GB di RAM e 256 G di storage ed un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone potrà contare su di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 16 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.800 mAh e del supporto alla ricarica rapida da ben 150 W. Non ci sarà l’Alert Slider, vera e propria icona della gamma OnePlus fino a un po’ di tempo fa. Secondo quanto fatto trapelare da Amazon Uk alcuni giorni fa, il nuovo OnePlus 10T dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 799 euro. Ulteriori conferme su specifiche e prezzo arriveranno in occasione dell’evento del 3 agosto.