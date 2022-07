Già da un paio di giorni conosciamo la data della presentazione ufficiale di OnePlus 10T 5G, il prossimo smartphone del produttore cinese. Oggi, a meno di due settimane dall’evento, possiamo anticiparvi alcuni dettagli sul comparto fotografico del dispositivo grazie alle indicazioni di OnePlus stessa: partiamo subito e vediamo cosa ha in serbo per noi.

OnePlus anticipa il comparto fotografico di OnePlus 10T 5G: ecco i dettagli in anteprima

OnePlus ci tiene subito a sottolineare che il nuovo smartphone Android in arrivo si posiziona su una fascia diversa da OnePlus 10 Pro, che rimane l’opzione più adeguata per coloro che desiderano un flagship a tutto tondo con fotocamera Hasselblad di seconda generazione (assente sul nuovo per non far salire il prezzo). Questo non significa che OnePlus 10T 5G non possa comunque contare su un comparto fotografico di livello.

Lo smartphone arriverà con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, lo stesso già utilizzato su altri prodotti del marchio. Il motivo? In base a quanto riporta la casa cinese, è stato scelto ancora in quanto ritenuto un sensore di alto livello, non solo per il numero di MP che permette di fare ingrandimenti e ritagli a piacimento mantenendo alta qualità, ma anche per l’ampia dimensione del sensore stesso (1/1.56″), combinata alle stabilizzazioni ottica (OIS) ed elettronica (EIS) che consentono di ottenere scatti dettagliati e luminosi in qualsiasi condizione di luce.

In più il sensore supporta i colori a 10 bit, il che significa che IMX766 è capace di catturare un numero di colori 64 volte superiore rispetto ai sensori con supporto a 8 bit: questo porta anche a transizioni cromatiche più accurate e dunque a scatti più piacevoli. Ad accompagnare il sensore principale ci sarà una fotocamera ultra-grandangolare con FoV di 119,9°, per allargare il campo visivo, e una fotocamera macro per le fotografie ravvicinate.

Tra le funzionalità offerte da OnePlus 10T 5G ci sarà il nuovo Image Clarity Engine (ICE) con supporto a un rinnovato algoritmo che consente di catturare foto più rapidamente e con maggiori livelli di dettaglio. Allo scatto, il sistema cattura decine di immagini, optando per la migliore come risultato finale: l’utente però non se ne accorgerà, in quanto il processo è ancora più veloce rispetto al passato.

Lo smartphone offrirà anche performance HDR migliorate grazie ad HDR 5.0 e agli algoritmi TurboRAW, per fotografie più piacevoli nelle situazioni in cui c’è un elevato contrasto tra l’illuminazione in primo piano e quella di sfondo. Non mancherà la modalità Nightscape, che combina le capacità del sensore Sony, la stabilizzazione ottica e gli algoritmi intelligenti per restituire scatti ricchi di dettagli, luminosi e nitidi anche con poca luce.

Queste sono dunque le anticipazioni fornite dal produttore per il suo OnePlus 10T 5G: appuntamento al 3 agosto 2022 per scoprire tutti gli altri dettagli. Cosa vi aspettate dal prossimo smartphone della casa cinese?

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus 10 Pro