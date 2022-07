In queste calde giornate estive sono soprattutto le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 ad attirare l’attenzione, ma non manca comunque qualche novità per placare la sete dei più curiosi: se nella giornata di ieri abbiamo assistito al lancio ufficiale dell’atteso Nothing Phone (1), oggi non parliamo di ufficialità né di outsider, bensì di due player consolidati come OPPO e ASUS: il primo si appresta a vivere una seconda metà dell’anno carica di nuovi prodotti, tra smartphone pieghevoli e wearable; il secondo deve soltanto ufficializzare il nuovo flagship, già accidentalmente svelato nei giorni scorsi.

OPPO: Find X5 Pro (?), due pieghevoli e Watch 3

OPPO, che pure ha preso parte alle offerte del Prime Day con una vasta selezione di prodotti, avrebbe in cantiere una sfilza di nuovi prodotti da lanciare nel mese di agosto, almeno è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni riportate su Weibo dal solito Digital Chat Station.

A detta del leaker, il prossimo mese il produttore cinese lancerà in patria un nuovo modello della già nota e apprezzata serie OPPO Find X5. Tale smartphone sarebbe equipaggiato con la nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, dunque potrebbe essere una versione leggermente riveduta del flagship OPPO Find X5 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione). Quest’ultimo dispone già dello Snapdragon 8 Gen 1, dunque il senso del “nuovo” OPPO Find X5 Pro in arrivo ad agosto non è ben chiaro, tuttavia lo scorso anno il brand si era alleato con Kodak per commercializzare l’edizione limitata Photographer Edition di Find X3 Pro e anche in questo caso potremmo trovarci al cospetto di un’iniziativa di questo tipo.

Per la verità, le novità più interessanti della line-up di OPPO sono ben altre: lo scorso anno, il produttore aveva stupito e convinto col primo pieghevole OPPO Find N (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e già da mesi si vocifera del successore di tale modello, oltre che di un secondo smartphone pieghevole a conchiglia dal prezzo più contenuto. Verso la fine di maggio, ad esempio, si era parlato di test interni in corso proprio sul modello clamshell. A detta di DSC, questo smartphone sarebbe identificato col nome in codice Dragonfly e dovrebbe debuttare quest’anno al fianco di “White Swan”, che sarà noto al pubblico come OPPO Find N2.

Tra le altre novità di casa OPPO, si può parlare del software con la ColorOS 13, ma anche di wearable, con particolare riferimento a OPPO Watch 3 e OPPO Band 2. Entrambi i modelli avevano fatto parlare di sé a fine giugno e pare che siano destinati a debuttare in occasione di un grande evento di OPPO da tenersi tra settembre e ottobre.

ASUS ZenFone 9 è vicino al lancio ufficiale

Messi da parte i discorsi relativi a OPPO, passiamo adesso ad ASUS: il produttore taiwanese è uno dei pochi a credere ancora fermamente negli smartphone compatti e si appresta a donare un successore all’ottimo ASUS ZenFone 8 (che è diventato ancora più interessante con Android 12).

Se ci avete seguiti con attenzione, il nome ASUS ZenFone 9 non vi suona affatto nuovo e il motivo è molto semplice: nei giorni scorsi c’è stato il leak definitivo, in quanto ufficiale: il produttore taiwanese ha svelato anticipatamente per errore il proprio nuovo top di gamma compatto. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, in questa sede ci preme segnalarvi la data di lancio ufficiale di ASUS ZenFone 9: come potete vedere dalla seguente immagine, condivisa su Twitter da Mishaal Rahman, l’evento di lancio è in programma in data 28 luglio 2022.

Si tratterà di un evento globale, tant’è che vengono forniti i riferimenti per New York, Berlino e Taipei: ovunque vi troviate, tra due settimane scoprirete il nuovo flagship Android di taglia ridotta.

