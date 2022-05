Emergono nuovi dettagli sull’inedito smartphone pieghevole a conchiglia di OPPO; secondo recenti indiscrezioni, il produttore cinese avrebbe iniziato la fase di test interni per il dispositivo.

Nel frattempo, spunta in rete il possibile prezzo di OPPO Reno8 Lite 5G, un “nuovo” smartphone Android della famiglia Reno8 che, in realtà, dovrebbe essere il rebrand di altri due smartphone del produttore.

OPPO: al via i test interni per il pieghevole a conchiglia

Già dalla fine di gennaio si parla di un inedito smartphone pieghevole a conchiglia con cui il produttore cinese vorrebbe andare a sfidare anche i Galaxy Z Flip di Samsung, dal momento che con il pieghevole classico OPPO Find N ha già sfidato i Galaxy Z Fold. Secondo precedenti indiscrezioni, inoltre, il pieghevole a conchiglia di OPPO dovrebbe costare molto meno dei concorrenti.

La novità delle ultime ore fa riferimento a un tweet del noto leaker Mukul Sharma che riporta come OPPO abbia avviato la fase interna di test per il proprio pieghevole a conchiglia in molte regioni europee e asiatiche.

[Exclusive] Internal testing of OPPO's upcoming foldable and upcoming flip phone has begun in various Eurasian and European regions. We can expect the launch to happen later this year.#OPPO — Mukul Sharma (@stufflistings) May 30, 2022

Sempre secondo il leaker, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato già nel corso del 2022: qualora il produttore cinese decidesse di lanciare i nuovi pieghevoli nella stessa finestra di lancio sfruttata per presentare al mondo il Find N, bisognerebbe attendere il mese di Dicembre per conoscerli ufficialmente.

Samsung, invece, dovrebbe presentare nel mese di agosto le nuove armi per mantenere il dominio incontrastato sul mercato dei pieghevoli. Vedremo come risponderà OPPO.

Svelato il prezzo europeo del Reno8 Lite

Qualche settimana fa vi avevamo già parlato di OPPO Reno8 Lite, ennesimo smartphone della famiglia Reno8, recentemente presentata in Cina dal produttore cinese, che da più parti viene identificato come il rebrand di un altro smartphone della casa, il Reno7 Lite 5G, a sua volta rebrand del Reno7 Z 5G.

Nelle ultime ore è trapelato quello che, a tutti gli effetti, sembrerebbe essere il prezzo dello smartphone. A diffondere l’indiscrezione è stato Paras Guglani, fondatore di Passionategeekz.com, tramite il suo account Twitter.

Stando a quanto riportato, OPPO Reno8 Lite dovrebbe essere proposto in Europa al prezzo di 305,78€ nella colorazione Interstellar Glow, un prezzo che, qualora venisse confermato, sarebbe molto interessante rispetto ad altri modelli che il produttore cinese propone sulla stessa fascia di mercato.

OPPO non è nuova a questa politica di rebrand selvaggio, proponendo lo stesso prodotto, con nomi diversi, su più mercati; la medesima politica sta investendo tutti gli altri marchi della BBK Electronics (OnePlus e realme, tanto per citarne un paio) ma anche altri gruppi, come quello Xiaomi, la applicano sempre più frequentemente, creando una discreta confusione all’interno del mercato.

Di seguito vi riportiamo le (probabili) specifiche di OPPO Reno8 Lite:

Display: AMOLED da 6,43” con risoluzione FHD+

da con risoluzione SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Memorie: 8+128 GB

Fotocamera anteriore: 16 MP

Tripla fotocamera posteriore: 64+2+2 MP (principale + macro + profondità di campo)

(principale + macro + profondità di campo) Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida a 33 W

con ricarica rapida a Sistema operativo: ColorOS 12 basata su Android 12.

