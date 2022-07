Allo scoccare della mezzanotte di oggi, 12 luglio 2022, ha preso il via l’edizione annuale dell’Amazon Prime Day, uno degli eventi più attesi dai clienti del colosso dello shopping online e più in generale dagli utenti sempre a caccia delle migliori offerte e tra le innumerevoli proposte non poteva mancare una nutrita selezione di prodotti a marchio OPPO: dagli smartphone alle cuffie, passando per altri wearable e accessori, il produttore cinese ha allestito una vetrina davvero niente male.

Prima di entrare nel merito delle proposte di OPPO per il Prime Day 2022, vi ricordiamo che nelle scorse ore abbiamo già portato alla vostra attenzione una carrellata delle offerte disponibili su tutti gli smartphone Android, ponendo poi l’accento su un modello entrato da poco nel listino di OnePlus e su un flagship di Samsung. Qualora vi foste persi questi articoli precedenti, potete recuperarli tramite i link qui sopra, ma adesso diamo un taglio ai convenevoli e facciamo un giro davanti alla vetrina Amazon di OPPO.

Offerte ecosistema OPPO per l’Amazon Prime Day 2022

Il produttore cinese ha deciso di prendere parte a questo atteso evento promozionale — che, com’è noto, è rivolto in via esclusiva ai clienti Amazon muniti di una sottoscrizione Amazon Prime — e di farlo con il proprio intero ecosistema.

Tutte le offerte di seguito elencate saranno attive soltanto per 48 ore, più precisamente per le giornate di oggi e di domani, e soltanto su Amazon.it. OPPO ha deciso di scontare prodotti per tutte le tasche, così da non scontentare nessuno. Tutta l’ultima generazione della serie Find X è presente, con: OPPO Find X5 Pro (ecco la nostra recensione) nella colorazione Glaze Black e Ceramic White, al prezzo consigliato di 999,99 euro; OPPO Find X5, nelle colorazioni Black e White, al prezzo suggerito di 799,99 euro e il modello base OPPO Find X5 Lite scontato a 393,99 euro nelle due colorazioni Startrails Blue e Starry Black.

Passando alla serie Reno, che tante soddisfazioni ha regalato al brand negli ultimi tempi, ci sono varie generazioni in offerta: OPPO Reno6 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) viene proposto nelle colorazioni Artic Blue e Lunar Grey al prezzo scontato di 529,99 euro; OPPO Reno7 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) viene proposto nelle colorazioni Black e Orange al prezzo scontato di 219,99 euro; infine, l’ultimo arrivato OPPO Reno8 Lite, annunciato ufficialmente per l’Italia il mese scorso, è disponibile nelle sue due nuove colorazioni Rainbow Spectrum e Cosmic Black al prezzo di 349,99 euro.

Continuando con gli smartphone Android, sono presenti anche alcune proposte più economiche della serie A di OPPO, mentre, andando oltre, si segnalano accessori come cover ufficiali e wearable tra cui vari modelli di cuffie true wireless della gamma OPPO Enco, lo smartwatch OPPO Watch Free (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e la smartband OPPO Band Sport (ecco la nostra recensione di OPPO Band).

Ecco l’elenco completo coi link per l’acquisto diretto di tutte le offerte dell’ecosistema OPPO per l’Amazon Prime Day 2022:

