Dopo il debutto del nuovo ROG Phone 6 svelato pochi giorni fa, ASUS si prepara a rinnovare la sfida nella fascia alta del mercato Android proponendo un nuovo top di gamma compatto, il nuovo e ancora inedito ASUS ZenFone 9. Lo smartphone è stato rivelato poco fa da ASUS che ha pubblicato un video promozionale dedicato al suo nuovo smartphone.

Il video è stato rimosso in pochi minuti. Le informazioni sono, però, trapelate online e ci confermano quasi tutti i dettagli sul nuovo ZenFone 9. Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartphone in arrivo da ASUS che sembra davvero avere tutte le carte in regola per diventare il “top di gamma compatto” di riferimento del settore Android.

ASUS svela “per errore” il futuro ZenFone 9

Il futuro ASUS ZenFone 9 è uno dei principali protagonisti delle news di oggi del mondo Android. Lo smartphone, non ancora annunciato ufficialmente ma già al centro di diverse indiscrezioni, è stato svelato per errore da ASUS che ha pubblicato un video promozionale dedicato allo smartphone sul suo canale YouTube. In poco più di un minuto di video, ASUS ha confermato anche diverse specifiche del futuro top di gamma compatto.

Il video in questione è stato subito rimosso. Nonostante la rapidità di ASUS nel rimediare al suo errore, il video è stato salvato e ricaricato online. Attualmente, infatti, è possibile recuperare il video grazie al canale YouTube fenibook. Potete dare un’occhiata al video dal player qui di sotto (attenzione però, il video potrebbe essere rimosso nel corso delle prossime ore).

Le specifiche del nuovo ASUS ZenFone 9

Il nuovo smartphone di casa ASUS potrà contare su di un display da 5,9 pollici che rappresenta il vero punto di riferimento dell’intero progetto. La diagonale particolarmente ridotta renderà il futuro dispositivo della gamma ZenFone come uno dei pochissimi smartphone compatti in grado di offrire performance di alto livello attualmente disponibili sul mercato. Il display potrà contare su di un pannello AMOLED realizzato da Samsung e caratterizzato da un refresh rate di 120 Hz.

A garantire le prestazioni da top di gamma ci penserà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nm di TSMC. Al momento, non è chiara quale sarà la dotazione di RAM e storage ma, probabilmente, si partirà da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Le dimensioni compatte non comportano eccessivi compromessi sull’autonomia.

Lo smartphone, infatti, potrà contare su di una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida (i dettagli non sono ancora noti però). Da segnalare anche un comparto fotografico che potrà contare su di un “significativo upgrade” rispetto alla precedente generazione. Il nuovo ZenFone 9 avrà due fotocamere posteriori con il sensore principale che sarà il Sony IMX766 da 50 Megapixel. Si tratta dello stesso sensore utilizzato da ASUS per il nuovo ROG Phone 6. Il sensore è accoppiato ad un modulo gimbal per la stabilizzazione ottica a 6 assi.

A completare il comparto tecnico troveremo un sensore di impronte digitali laterale. Da segnalare anche la presenza del jack audio da 3,5 mm, posizionato sul bordo superiore dello smartphone, e di un doppio altoparlante stereo. Il nuovo smartphone di ASUS presenterà anche la certificazione IP68 che garantirà la protezione necessaria contro acqua e polvere.

La gamma del nuovo ASUS ZenFone 9 sarà composta da 4 diverse colorazioni mostrate nel video ufficiale diffuso “per errore” da ASUS. Per il momento, non sono ancora disponibili tutti i dettagli relativi al comparto tecnico del nuovo smartphone. Di certo, il progetto rappresenta una delle novità più interessanti in arrivo sul mercato Android nel corso dei prossimi mesi, soprattutto per chi attende da tempo un top di gamma compatto e senza compromessi.

La pubblicazione di un video ufficiale, anche se prontamente rimosso, può rappresentare un’importante conferma in merito alle intenzioni di ASUS. Il nuovo ZenFone 9 potrebbe fare il suo debutto ufficiale già nel corso delle prossime settimane. Sarà necessario attendere il prossimo futuro per scoprire tutti i dettagli sul nuovo progetto della casa taiwanese.

Il confronto con ZenFone 8

Poco più di un anno fa, ASUS ha svelato lo ZenFone 8, smartphone che si prepara a cedere il titolo di top di gamma Android compatto di riferimento al nuovo ZenFone 9. I punti di contatto tra lo ZenFone 8 e il futuro ZenFone 9 sono diversi, a partire dal display da 5,9 pollici di diagonale.

L’attuale ZenFone 8 può contare sullo Snapdragon 888, ottimo SoC ma non certo al livello dello Snapdragon 8 Plus Gen 1. ASUS, inoltre, ha anticipato importanti novità per il comparto fotografico per il nuovo ZenFone 9 che dovrebbe garantire, sotto questo aspetto, un notevole salto generazionale.

Rispetto allo ZenFone 8, inoltre, il nuovo ZenFone 9 presenterà una batteria più capiente (4.300 mAh contro 4.000 mAh) e, quindi, potrebbe registrare un netto passo in avanti in termini di autonomia. Per un confronto completo sarà, però, necessario attendere il debutto ufficiale del nuovo top di gamma.

Nel frattempo, potete dare un’occhiata alla video recensione dello ZenFone 8: