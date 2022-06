Pochi istanti fa è arrivato l’annuncio ufficiale del nuovo smartphone di fascia media HTC Desire 22 Pro, che si caratterizza per la presenza di un display a 120 Hz, di una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 695, ma soprattutto per essere il primo smartphone ad integrare VIVERSE, la piattaforma open source di metaverso presentata dallo storico produttore di Taiwan nei mesi scorsi.

HTC Desire 22 Pro: caratteristiche tecniche e particolarità

Visto da fuori e valutato sulla base della sola scheda tecnica, HTC Desire 22 Pro non è esattamente uno smartphone che faccia pensare a qualcosa di originale o insolito, anzi sembra piuttosto il classico medio di gamma destinato a confondersi in una massa di dispositivi sempre più standardizzati e privi di carattere.

Tuttavia, la realtà è decisamente differente e, anzi, pur non essendo il top di gamma di cui si era vociferato nei mesi addietro, HTC Desire 22 Pro reca l’inconfondibile — nel bene e nel male — firma di HTC. A far risaltare questo dispositivo sono tutte le applicazioni strettamente collegate a VIVERSE e funzionali a:

entrare rapidamente in VIVERSE al fine di scambiare asset digitali sul relativo mercato e creare dei nuovi spazi virtuali condivisi.

al fine di scambiare asset digitali sul relativo mercato e creare dei nuovi spazi virtuali condivisi. Creare in tutta semplicità un VIVE Avatar e godere del supporto allo standard VRM per avatar full-body. Gli avatar così creati dagli utenti possono essere utilizzati in vari servizi di VIVERSE al fine di partecipare gratuitamente a mostre d’arte, concerti, incontri d’affari e altre attività ed esperienze virtuali.

e godere del supporto allo standard VRM per avatar full-body. Gli avatar così creati dagli utenti possono essere utilizzati in vari servizi di VIVERSE al fine di partecipare gratuitamente a mostre d’arte, concerti, incontri d’affari e altre attività ed esperienze virtuali. Usare VIVE Wallet per gestire i propri asset virtuali in modo facile e sicuro. Gli utenti possono archiviare in VIVE Wallet i propri asset digitali, accedere direttamente al VIVE Market per acquistare NFT e in futuro ci sarà l’integrazione con VIVERSE Pass.

L’app di VIVE si integra perfettamente con gli occhiali VR HTC VIVE Flow.

Messo da parte il discorso relativo al metaverso, è il caso di riassumere in breve quelle che sono le caratteristiche tecniche del successore di HTC Desire 21 Pro. Di seguito potete leggere la scheda tecnica completa del nuovo HTC Desire 22 Pro:

display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz, aspect ratio di 20:9, vetro protettivo Corning Gorilla Glass

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 695 5G con processo produttivo a 6 nm e GPU Adreno 619

8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD

fotocamera anteriore da 32 megapixel con apertura f/2,0

fotocamera posteriore tripla con: principale da 64 megapixel con apertura f/1,79, secondaria ultra-grandangolare da 13 megapixel con apertura f/2,4, sensore da 5 megapixel per le informazioni di profondità, flash LED

sistema operativo Android 12

lettore di impronte laterale

dimensioni di 166,3 x 76,9 x 9,4 mm e peso di 205,5 g

certificazione IP67 contro acqua e polvere

connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, USB Type-C, NFC

batteria da 4.520 mAh (typ) con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0 fino a 18 W, alla ricarica wireless e alla ricarica wireless inversa secondo lo standard Qi.

Design e immagini di HTC Desire 22 Pro

La scheda tecnica, dunque, qualifica HTC Desire 22 Pro come un classico smartphone di fascia media e neppure come uno dei più aggressivi del segmento. La presenza della certificazione IP67 contro acqua e polvere è un plus interessante, mentre il design non entusiasma particolarmente: la trama della back-cover può piacere o non piacere, il foro per la fotocamera anteriore è in linea con i trend attuali, ma il display è LCD anziché AMOLED — con la conseguenza che il lettore di impronte non è sotto allo schermo, un vantaggio per la velocità di sblocco — e le cornici non sono simmetriche, anzi il mento è più spesso rispetto alla media.

Prezzo e disponibilità

HTC Desire 22 Pro è disponibile nelle colorazioni Gold e Midnight Black, sarà acquistabile a Taiwan dal 1 luglio e contestualmente è in preordine in UK a 399 £ (circa 463 euro al cambio). Al momento non si sa se lo smartphone verrà commercializzato anche in altri Paesi.

